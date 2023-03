Bullitt och MediaTek har bekräftat ett partnerskap som kommer att leda till att en enhet med satellitmeddelanden lanseras i början av 2023.

Efter lanseringen av iPhone 14 med dess SOS-funktion för satellitmeddelanden har det blivit alltmer uppmärksammat vilka möjligheter som satelliterna erbjuder, eftersom de kan ge en viss grad av uppkoppling när man befinner sig utanför mobiltelefons räckvidd.

Bullitt - som står bakom en rad stryktåliga enheter under varumärken som CAT och Motorola - säger att detta är den första enheten som använder MediaTeks 3GPP NTN-chipset (non-terrestrial network). Företagen har lagt 18 månaders utveckling på den, och resultatet är att du får en kostnadsfri SOS-funktion via satellit under det första året, liksom tillgång till meddelandehantering via satellit.

Enheten kommer att övergå till att erbjuda satellituppkoppling när det inte finns någon annan mobil eller Wi-Fi-uppkoppling, och sedan göra det möjligt för ägaren att kommunicera med enheter på vanliga mobilnät. Detta skiljer sig något från befintliga lösningar som endast handlar om nödsituationer - detta kommer att vara ett tvåvägs meddelandesystem mellan enheten på satellitnätet och vanliga telefoner. Du kommer också att kunna dela med dig av din position, så att vänner och familj kan se var du befinner dig.

Det har inte sagts mycket mer om enheten, men tillkännagivandet innebär att den första kommersiella 3GPP NTN-enheten kommer ut på marknaden - och vi förväntar oss att många andra kommer att följa efter. Betydelsen av att det är en 3GPP-standard är att andra tillverkare kommer att arbeta mot denna standard, så att det finns en sammanhängande insats för att driva satellitkommunikation framåt, snarare än att alla har olika lösningar.

Vi vet inte mycket mer om enheten för tillfället, men vi förväntar oss många fler detaljer runt början av 2023, så vi har troligtvis en CES-lansering.

Samsung ryktas inkludera satellitkommunikation i Galaxy S23, som förväntas lanseras första veckan i februari, så det ser ut som att 2023 blir året då satellitkommunikation blir vanligt förekommande i smartphones.