LAGUNA BEACH, USA (Pocket-lint) - MediaTek har tillkännagivit Dimensity 9000, som kommer att ta sig an Qualcomms ännu inte avslöjade Snapdragon 8 Gen 1-plattformen i tävlingen om den bästa toppmoderna chipseten för 2022.

Med den förstklassiga Dimensity 1200 som redan finns på marknaden, kanske du undrar varför Dimensity 9000 är viktigt. Tja, den använder den senaste 4nm-produktionsprocessen, vilket ger ytterligare fördelar inom en mängd nyckelområden.

Så borde det vara den chipset du vill ha i din nästa flaggskeppsenhet? Här är en sammanfattning av vad Dimensity 9000 kan stödja och varför det är viktigt.

4nm system-on-chip (SoC) med octa-core CPU: 1x "Ultra core": Arm Cortex-X2 till 3,05 GHz 3x "superkärnor": Arm Cortex-A710 till 2,85 GHz 4x Effektivitetskärnor: Arm Cortex-A510

LPDDR5X minnesstöd (7500 Mbps)

5:e generationens AI-processorenhet (APU)

Intressant nog har MediaTek "hoppat över" en generation: Dimensity 1200 är en 6nm-process, medan Dimensity 9000 hoppar rakt till 4nm, och förbigår effektivt 5nm. I slutändan betyder den lägre siffran kortare rörelse för strömmen i CPU:n och därför större effektivitet och energibesparingar.

Det går hand i hand med stöd för LPDDR5X RAM, som närmar sig 25 procent snabbare än föregående generation, och återigen är designat för lägre strömförbrukning vid leverans av 5G, artificiell intelligens (AI) och edge-applikationer.

Men det är verkligen stödet för nyckelområden av flaggskeppstelefoner där Dimensity 9000 visar upp precis vad den kan göra.

Stöd för 320 megapixel kameraupplösning

Dimensity 9000 stöder hela 320 megapixlar - maxvärdet tidigare var 200 MP - vilket gör den till den första mobila flaggskeppsprocessorn som ger sådant stöd.

Bildsignalprocessorn (ISP) är enorma 9 Gigapixlar per sekund. Tänk på det en sekund: det är nio miljarder pixlar per sekund bearbetningskapacitet. För att sätta det i perspektiv: till och med Qualcomm Snapdragon 888 Plus har en kapacitet på 2,7 Gpixel/s. Dimensity 9000 skulle i teorin kunna fånga 150 MP-bilder med 60 bilder per sekund. Eller två 8K-strömmar med 120 fps.

Dessutom har Dimensity 9000 vad som beskrivs som "ett flaggskepp 18-bitars HDR-ISP-design". Det är en bildsignalprocessor med högt dynamiskt omfång (HDR), för att dela upp akronymerna, som kan stödja HDR-videoinspelning i upp till tre kameror samtidigt. Det kan till exempel skapa några riktigt intressanta zoom-under-inspelningsalternativ.

Kort sagt: förvänta dig att flaggskeppsenheters kameraupplösningar ökar. Men inte bara för att mata ut jättebilder, snarare för att tillhandahålla fler pixelplatser för bearbetnings- och dynamiskt omfångspotential i både stillbilder och Ultra-HD-videoinspelning.

Stöd för 180Hz bildskärmsuppdateringsfrekvens (vid Full HD+-upplösning)

144Hz vid WQHD+-upplösning



Uppdateringshastighet är antalet cykler per sekund som en skärm upprepar sin bild. Ju mer per sekund desto mjukare ser det ut under rörelse. Det verkar som om det bara var ett år sedan som skärmar erbjöd 90Hz eller 120Hz maximala uppdateringsfrekvenser, eller vissa spelenheter med 144Hz.

Dimensity 9000 hoppar långt utöver det, med stöd för en uppdateringsfrekvens på 180Hz - förutsatt att en maximal upplösning i Full HD+ är. Det skapar ett prejudikat för var den här processorn kan dyka upp: den är tillräckligt stark för att driva en flaggskeppsspelenhet. Även om upplösningen ökar - och WQHD+ motsvarar 2960 x 1440 - så faller det till max 144Hz. Fortfarande imponerande.

Vi undrar dock om batterikraven överstiger 120Hz, eller när en enhet inte fungerar dynamiskt och justerar uppdateringen, är värt att byta.

Arm Mali-G710 MC10 grafikprocessor

Ray-tracing SDK med Vulkan för Android

På tal om det, förutom en kraftfull åttakärnig processor, har Dimensity 9000 en kraftfull grafikprocessor. Så mycket att med ett SDK (programvaruutvecklingskit) som använder Vulkan för Android, finns det stöd för ray-tracing - vilket innebär att mer realistisk belysning och reflektioner stödjer potentialen i Android-spel. Att inte längre vara reserv för PC eller nästa generations konsol är en ganska vild utsikt på mobilen.

Första "Release 16" 5G smartphone-modem

Sub-6GHz med 3CC Carrier Aggregation (300MHz) 7Gbps nedlänk

Bluetooth 5.3 och Wi-Fi 6E

Som alltid finns det 5G-stöd - men bara Sub-6GHz, inte mmWave. Dimensity 9000 är dock den första att realisera ett "Release 16" 5G-modem, som kan dra fördel av bredare bandbredd, vilket kan innebära ännu snabbare 5G-anslutning.

Det finns också Wi-Fi 6E-stöd, som bygger på den befintliga 802.11ax-standarden, vilket ger ännu snabbare 6GHz-stöd. Du behöver naturligtvis kompatibla modem för att få ut det mesta av detta, men om du gör det borde det innebära dubbelsnabba nedladdningstider.

Det är frågan om miljoner dollar: vilka telefoner kommer att ha MediaTeks Dimensity 9000-processor?

Det finns inga officiella tillkännagivanden i detta skede, men vi är säkra på att det kommer att finnas ett antal stora spelare som vill ha denna toppklassiga chipset för att dra nytta av de kärnfunktioner som sammanfattas ovan.