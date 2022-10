Lenovo ThinkPhone kan vara en omprofilerad Motorola Bronco

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Lenovo är inte ett stort namn inom smartphone-området, utan väljer istället att använda sig av Motorola-märket. Men det kan finnas en ThinkPhone på väg.

Det finns redan några Lenovo-telefoner på marknaden, men det är hardcore gaming-telefoner som bär undermärket Legion. Nu tyder en nyläckt bild på att företaget vill förgrena sig, och att det berömda namnet ThinkPad flyttar över från företagets linje av bärbara datorer. Det kan vara dags att säga hej till Lenovo ThinkPhone.

Det är om fotot, som delats av läckaren Evan Blass, visar sig ha ben. Blass menar att fotot föreställer en modifierad version av en Motorola-enhet som redan är under utveckling under kodnamnet Bronco. Blass noterar att både "Bronco och dess förmodade Lenovo-dubbelgångare går under modellnummer XT-2309", vilket tyder på att de åtminstone är väldigt lika under sina olika varumärken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ryktena tyder på att Bronco skulle kunna levereras med ett SM8475 8+ Gen 1-chip med 8 GB eller 12 GB RAM samt en FHD+-skärm. Runt baksidan är 50-megapixelkameror troliga baserat på information som delas av Blass.

Skulle Lenovo välja att använda det uppenbara ThinkPhone-märket? Den här bilden verkar säga det, med den avslöjande logotypen tydligt synlig på telefonens baksida. Det återstår dock att se om ThinkPads fantastiska lilla röda kontrollnubbe kommer att flytta över också.

När det gäller tidsramar för lanseringen vet ingen riktigt i dagsläget - förutom att vi förväntar oss att Bronco blir Motorolas flaggskepp för 2023.

Skriva av Oliver Haslam.