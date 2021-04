Huawei P50 renderläckage visar icke-Pro-modell i detalj

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Läckade render har publicerats som visar en detaljerad bild av hur Huawei P50 kan se ut, och det är säkert att säga att det kommer att skilja sig från något annat på smarttelefonmarknaden.

3D-renderingen är baserad på läckta scheman som publicerades för en kort stund sedan och visar en mindre platt-skärmad medlem i P50-familjen som kommer att sitta under P50 Pro i intervallet.

Liksom de läckta bilderna vi har sett av Pro har den ett stort kamerahus på baksidan som består av två stora cirklar. Till skillnad från Pro har dock två kameror, vilket gör att de ser lite ut som bedövade emoji.

Renderna publicerades först av Waqar Khan på YouTube och visar enheten i flera färger från alla håll, vilket ger oss en första ordentlig titt på telefonen från alla vinklar.

Det finns ett par viktiga skillnader när man jämför den vanliga P50-läckan med P50 Pro. För det första: det finns en platt skärm snarare än böjd på framsidan. För det andra: det finns ett fyrkamera-system snarare än fem kamerasystem på baksidan.

Om renderingen är korrekt ser det ut som att den vanliga P50 inte har det periskopzoomobjektiv som vi förväntar oss att hitta i Pro, men det förväntas ha en telezoomobjektiv vid sidan av de primära och ultravida kamerorna.

Huawei har inte meddelat ett officiellt lanseringsdatum för sin P50-serie ännu, men det förutspås att vi kommer att se de nya telefonerna någon gång under de kommande månaderna. Under tidigare år har P-serien avtäckts under våren, så det skulle vara ovanligt om vi var tvungna att vänta senare än maj / juni.

Skriva av Cam Bunton.