Huawei P50 Pro Plus läckage visar penta bakre kamera

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Huawei kommer att avslöja sina P50, P50 Pro och P50 Pro Plus någon gång under de närmaste månaderna och medan vi har sett en design av handenheter läcka tidigare, avslöjar de senaste bilderna mer om den möjliga kamerainställningen.

Tidigare läckor visade två stora cirklar på baksidan av Huawei P50 Pro i kamerahuset, men cirklarna frånOnLeaks lämnades tomma. Nu har en annan läckare, Hoilndi , avslöjat den påstådda kamerainställningen för P50 Pro Plus och det ser ut som om det kommer att bli ett penta-linsarrangemang.

Baserat på bilderna från Hoilndi kommer Huawei P50 Pro Plus att ha en periskoplins i den övre cirkeln med en mindre lins under, medan den nedre cirkeln kommer att ha ytterligare tre linser. Inga detaljer om vilken typ av linser P50 Pro Plus kommer att presenteras avslöjades dock i läckan, så detaljerna är ännu inte kända när det gäller objektivtyp, megapixlar eller bländare.

Det är värt att nämna att samma läckare som avslöjar dessa bilder har visat något annorlunda för P50 Pro Plus-designen tidigare, så det kan vara så att dessa renderingar är en prototyp snarare än slutlig design.

På framsidan ser det ut som att Huawei P50 Pro Plus kommer med en vattenfallskärm med en central hålkamera överst. Inga detaljer om skärmstorlek avslöjades, men det har tidigare hävdats att P50 Pro kommer att ha en 6,6-tums skärm, vilket skulle innebära att P50 Pro Plus borde vara större.

Rykten trodde ursprungligen att Huawei P50-serien skulle komma i mars, även om april också utropades. Sedan det har hävdats skulle lanseringen försenas till maj. Serien förväntas köra Huaweis HarmonyOS snarare än Android.

Skriva av Britta O'Boyle.