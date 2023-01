Google Pixel 7 och Pixel 7 Pro är två av årets mest efterlängtade smartphones. Om du är en av de många som vill uppgradera till en av dessa modeller är det nu ett utmärkt tillfälle!

Tack vare det pågående inbytesprogrammet för Google Store kan du få upp till 300 pund rabatt på ditt köp när du byter in din gamla telefon.

Läs vidare för att få veta mer om programmet och hur du kan utnyttja detta specialerbjudande på bästa sätt.

Vad är Google Store Trade-In-programmet?

Med Google Store Trade-in-programmet kan du byta in din gamla telefon mot en helt ny Pixel 7 eller Pixel 7 Pro. Du får en återbetalning för värdet av din gamla telefon, som skickas till dig så snart din gamla enhet har behandlats.

Programmet pågår fram till den 31 oktober.

Hur det fungerar

För att komma igång går du till den brittiska Google Store online, lägger din nya Pixel 7 eller Pixel 7 Pro i din varukorg och väljer sedan alternativet "Trade in an eligible device" (byt in en berättigad enhet) under kassan. Därefter uppmanas du att ange grundläggande information om din gamla enhet, till exempel märke, modell och skick.

När du har gjort detta kommer Google att ge dig en uppskattad offert för din inbytesenhet. Tänk på att det här priset bara är en uppskattning - det slutliga värdet för inbytesobjektet kommer att fastställas när Google har tagit emot och bedömt din enhet.

Om du är nöjd med det uppskattade priset kan du slutföra köpet. Din nya Pixel 7 eller Pixel 7 Pro kommer sedan att skickas till dig. Samtidigt skickar Google, via en inbytespartner, ett inbyteskit med en förbetald etikett.

Du har 30 dagar på dig att skicka in din gamla enhet till dem. När Google har tagit emot och bedömt den kommer de att tillämpa motsvarande rabatt och utfärda en återbetalning till ditt betalningsmedel.

Det finns några saker att tänka på när du utnyttjar det här erbjudandet.

För det första är det bara vissa enheter som är berättigade. För närvarande omfattar detta telefoner från Apple, Samsung, Huawei, LG och Google. För det andra kommer endast enheter som är i gott skick och utan större kosmetiska skador att godkännas.

Slutligen är det viktigt att notera att alla personuppgifter kommer att raderas från din gamla enhet innan den byts in. Om det finns något på din enhet som du vill behålla, se till att säkerhetskopiera det innan du skickar in den.

Varför Pixel 7 eller Pixel 7 Pro?

Din gamla telefon kanske har börjat visa sin ålder. Kanske är den inte tillräckligt bra för dina behov. Alternativt kanske batteriet inte räcker lika länge som tidigare, processorn är trög och kameran är slö.Om någon av de här situationerna gäller för dig ska du byta ut din telefon mot en Google Pixel 7 eller 7 Pro.

Låt oss titta på de utmärkande funktionerna hos dessa två enheter.

Kamera

En av de första sakerna du kommer att märka av hos de två modellerna är kamerorna. Dessa telefoner har några av de bästa kamerorna på marknaden och är perfekta för att ta foton och videor av hög kvalitet.

Med en bakre kamera på 50 megapixel och en frontkamera på 10,8 megapixel kan Pixel 7 fånga fantastiska detaljer. Kamerorna fram och bak på Google Pixel 7 Pro har liknande megapixlar, men du får njuta av ett avancerat ultravidvinkelobjektiv som täcker 125,8 grader jämfört med 114 grader för Pixel 7.

Oavsett vad du försöker fånga hjälper Google Pixel 7 och Pixel 7 Pro dig att skapa vackra bilder.

Specifikationer

Googles nya Tensor G2-chip är utformat för nästa generations maskininlärning och beräkningsfotografering. Pixel 7 och Pixel 7 Pro är de första telefonerna som drivs av detta chip, vilket resulterar i några imponerande funktioner.

Med Tensor G2 kan dessa telefoner automatiskt identifiera objekt i bilder och justera kamerainställningarna därefter. Detta innebär att du alltid får den perfekta bilden, oavsett om du tar en bild av en blomma eller ett landskap.

Google Pixel 7 och 7 Pro erbjuder båda imponerande mängder RAM-minne. Standard-Pixel 7 har 8 GB, medan 7 Pro ökar till 12 GB. Detta gör enheterna väl lämpade för krävande uppgifter som spel och videoredigering. Standard Pixel 7 kommer med 128 GB lagringsutrymme. Pixel 7 Pro ökar det till 512 GB.

I kombination med kraftfulla processorer och högupplösta skärmar erbjuder dessa enheter en uppslukande multimedieupplevelse som får dig att vilja ha mer.

Design

Googles nya Pixel 7- och Pixel 7 Pro-telefoner har inte bara topprestanda, de finns också i en mängd olika iögonfallande färger: Obsidian och Snow. Men medan Pixel 7 har en ljus citrongräsfärg, väljer Pixel 7 Pro en hasselfärg.

Förutom det breda färgutbudet har Pixel 7 och 7 Pro också eleganta, rundade hörn tillsammans med en aluminiumstång som löper över kamerorna på baksidan. Den här stången har inte bara ett visuellt tilltal utan bidrar också till att förbättra greppet och förhindra att fingeravtryck smutsar ner linserna.

Den övergripande effekten är en telefon som ser sofistikerad och dyr ut, trots att den är relativt prisvärd.

Det blir inte bättre än så här

Inbytesprogrammet i Google Store är ett utmärkt sätt att spara pengar på ditt nya Pixel 7-köp. Om du har en berättigad enhet som du vill uppgradera är det nu ett utmärkt tillfälle att utnyttja det här specialerbjudandet.

Kom ihåg att det här erbjudandet bara är tillgängligt under en begränsad tid, så vänta inte för länge med att uppgradera till det senaste och bästa från Google.

Villkor: Du måste vara 18 år eller äldre för att delta i inbytesprogrammet och ange en leveransadress i Storbritannien. Inbyteserbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden om inget annat anges. Köpet måste göras på webbplatsen Google Store UK. Dessutom är erbjudandet inte överförbart och inte giltigt för kontanter eller motsvarande, och leveransavgifter kan tillkomma vid kassan. Slutligen är inbytesprogrammet ogiltigt där det är förbjudet enligt lag.