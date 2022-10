Googles vikbara Pixel sägs nu komma ut Q1 2023

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Den ryktade vikbara Google Pixel-telefonen kan komma under de första tre månaderna 2023, enligt en tweet från analytikern Ross Young.

Young twittrade som svar på en fråga från branschbevakaren Roland Quand, som frågade var den vikbara Pixel-telefonen hade hamnat. Hans svar var helt enkelt "Q1".

Förväntningarna på en snar lansering var redan höga med hänvisningar till en vikbar Google Pixel som upptäcktes i Android 13 så sent som förra månaden. Då trodde man att vi skulle få se ett tillkännagivande under Made by Google-eventet den 6 oktober, men det kom och gick utan några tecken. Vi fick dock nya Pixel 7- och Pixel 7 Pro-telefoner och Pixel Watch.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Q1- Ross Young (@DSCCRoss) 6 oktober 2022

Nu tror Young att den böjliga telefonen kommer att tillkännages i januari, februari eller mars nästa år. Det betyder att vi fortfarande måste vänta ett tag innan vi kan börja vika pixlarna.

När vi gör det, tyder den tidigare Android 13-läckan på att vi kan se fram emot en huvudkamera på 50 megapixel samt en ultravidvinkel-lins på 12 megapixel och en telelins på 10 megapixel. Med tanke på Pixel-gruppens tidigare starka uppvisningar när det gäller kamerans förmåga kan vi förhoppningsvis förvänta oss att den hopfällbara Pixel kommer att vara kapabel till liknande imponerande bilder.

När det gäller andra specifikationer verkar en 7,6-tums AMOLED-innerskärm och stöd för en uppdateringsfrekvens på 120 Hz logiskt, med Samsung Display som tros vara det företag som tillhandahåller den vikbara delen som används i dess egna vikbara telefoner.

Det är veckan för hemsäkerhet på Pocket-lint Förbi Britta O'Boyle · 8 Augusti 2022 Det är veckan för hemsäkerhet hela den här veckan på Pocket-lint. Här är vad du kan se fram emot.

Skriva av Oliver Haslam. Redigering av Rik Henderson.