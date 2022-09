Google Pixel 7 Pro uppvisar en video om hur man packar upp sin förpackning före lanseringen

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - En video som visar vad som verkar vara en detaljhandelsversion av Google Pixel 7 Pro har dykt upp på Facebook.

Videon kommer från en teknikbutik i Bangladesh och visar hur den ännu inte släppta enheten avlägsnas från vad som ser ut som en detaljhandelsförpackning.

-

Google teasade den kommande telefonen vid årets Google I/O-event, som ägde rum i maj.

Rykten pekar på att Pixel 7 Pro, tillsammans med Pixel Watch och Pixel 7, lanseras i början av oktober.

Telefonen som syns i videon liknar verkligen mycket Googles renderingar från evenemanget i maj, och med en lansering vid horisonten är det mycket möjligt att den kan vara verklig.

Tyvärr berättar videon inte mycket mer om enheten. Vi ser den bekanta bakre designen, sedan vänds den om och startas upp.

Det finns den vanliga Google-splash-skärmen före en uppmaning som lyder "Welcome to your Pixel" och det är ungefär allt.

Men för alla som ser fram emot att få tag på de nya Pixel-telefonerna är det ändå ett lovande tecken på att produktionen är på rätt spår.

Pixel 7 Pro förväntas börja kosta 849 pund / 899 dollar / 899 euro och förhandsbeställningarna kan börja redan den 6 oktober.

Om du vill ta del av historien hittills kan du kolla in vår sammanfattning av alla rykten och nyheter hittills.

Skriva av Luke Baker.