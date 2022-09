Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Visste du att Google Store har ett alternativ där du kan byta ut din gamla telefon mot en avsevärd rabatt på den senaste Pixel 6a? Detta är ett fantastiskt erbjudande som är avsett att göra den nya modellen mer tillgänglig för alla användare.

Googles födelsedag närmar sig förstås för varje dag som går. Det är inte mycket tid kvar tills dess, då vi kan förvänta oss några fantastiska erbjudanden, kanske till och med med de senaste Pixel-modellerna. Men tills dess kan du passa på att byta in din gamla enhet och få en bra deal i gengäld.

I den här artikeln får du veta hur du byter in din gamla telefon för att få Pixel 6a.

Inbytessystemet på Google Store är utformat för att fungera helt och hållet online. I huvudsak kan du lämna in en gammal enhet, som kommer att tilldelas ett värde. Sedan kommer det värdet att dras av från priset på den telefon du vill köpa.

För att starta processen ska du först besöka Google Store. Där kan du välja den nya Pixel och gå till köpsidan.

På köpsidan ser du inbytesskärmen med alternativet "Starta inbyte." Om du väljer det alternativet visas ett kort frågeformulär om din gamla enhets modell och märke samt dess skick.

När du har svarat på dessa frågor får du en uppskattning av enhetens värde. Denna uppskattning är endast relevant för inbytesaffären - din gamla telefon kan få ett högre eller lägre pris någon annanstans.

Om du håller med om den givna uppskattningen kan du fortsätta med köpet. Google Store kommer att ordna inbytet via en av sina partners.

Du behöver inte skicka din gamla telefon innan du får den nya enheten. Det här är perfekt om du vill byta in den telefon du fortfarande använder - om du får den nya modellen först får du tillräckligt med tid för att ställa in den.

När du skickar den gamla enheten till inbytespartnern kommer den att genomgå en inspektion för att verifiera att telefonen verkligen är i det skick du angav. Om tillståndet stämmer överens med beskrivningen kommer det uppskattade värdet att krediteras genom samma metod som du använde för att köpa den nya Pixel.

Om du till exempel köpte telefonen på Google Store med ett Visa-kreditkort kommer den gamla telefonens värde att krediteras på det kortet.

Om inspektionen visar att enhetens faktiska skick inte stämmer överens med beskrivningen finns det två alternativ.

Antingen kommer en ny uppskattning att göras och krediteras, eller så kommer telefonen att returneras. Detta beror på om du har valt alternativet att få tillbaka telefonen utan kreditering om förhållandena inte stämmer överens.

Du måste köpa Pixel-telefonen med ett kreditkort om du vill ha återbetalning. Du måste skicka telefonen till Google Stores inbytespartner högst 30 dagar efter att din nya telefon har anlänt. Annars kommer det inbytesvärde du fick från början inte att vara giltigt.

Därefter behöver du inte byta in en gammal Pixel-telefon mot en ny. Google Store tar även emot gamla telefoner från Apple, LG, Samsung och Motorola. Observera att det bara är möjligt att byta in en telefon per köp.

När du skickar din gamla telefon ska den förberedas, packas och skickas på ett visst sätt. Den exakta processen beskrivs i inbytespaketet. Paketet behöver inte innehålla kablar, laddare eller andra tillbehör som du använde med den gamla telefonen. Du kan dock skicka dessa till Google Store för återvinning.

Om du vill läsa mer om inbytesalternativet kan du hitta relevant information och bästa möjliga erbjudanden på följande sidor:

Storbritannien Trade-in

DE Inbyte

Att byta in din gamla telefon är det bästa sättet att få den nya Pixel 6a till ett lägre pris. Med hjälp av länkarna ovan kan du få upp till 250 pund eller 300 euro rabatt på priset för en Pixel 6a om du byter in din telefon före den 30 september 2022.

Naturligtvis finns det mer att vänta från Google Store under den kommande månaden. Googles födelsedag infaller den 9 september och om tidigare födelsedagserbjudanden är något att gå efter kommer det att finnas några spännande rabatter och erbjudanden den dagen.

