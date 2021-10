Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När Google introducerade Pixel 6 och Pixel 6 Pro , meddelade det också ett prenumerationspaket som heter Pixel Pass. Det är förmodligen det enklaste sättet att finansiera den senaste Pixel -telefonen och få tillgång till en hel serie premiumtjänster och funktioner för en fast månadsavgift.

Google beskrev Pixel Pass som ett "nytt sätt att äga en telefon". Från $ 45 kan du få den senaste Pixel -telefonen med uppgraderingar vartannat år. Pixel Pass innehåller även andra förmåner, till exempel extra lagringsutrymme, annonsfritt YouTube och vad Google kallar "Preferred Care". Det garanterar telefonreparationer, byten och mer. Tanken är att med Pixel Pass kan du finansiera din telefon via Google Store och få Googles tjänster och funktioner för ett månadspris.

Vid lanseringen är Pixel Pass tillgängligt för amerikanska kunder.

När du har godkänts för Pixel Pass (förutsatt att kreditgodkännande via Synchrony Bank är godkänt) kommer din Pixel -telefon att finansieras med 0 procent APR i 24 månader och Googles tjänster och funktioner som ingår i Pixel Pass debiteras i din Google Store Finansieringskonto varje månad.

Pixel Pass innehåller följande tjänster (från och med oktober 2021):

Pixel 6 eller Pixel 6 Pro: Inkludera möjligheten att uppgradera till en ny Pixel efter två år.

Pixel Pass börjar på $ 45 per månad för Pixel 6.

Pixel Pass går upp till $ 55 per månad för Pixel 6 Pro. Föredragen vård: Skärmreparationer, utbyten och oavsiktlig skada. Utan Pixel Pass skulle en Pixel 6 med Preferred Care kosta $ 7 per månad.

Utan Pixel Pass skulle en Pixel 6 Pro med Preferred Care kosta $ 9 per månad. Google One: 200 GB molnlagring och automatiska telefonbackups. Google One börjar normalt med 100 GB för 2 dollar i månaden och går upp till 2 TB för 10 dollar i månaden YouTube Premium: YouTube-videor utan annonser YouTube Premium kostar normalt $ 11,99 per månad. YouTube Music Premium: Direktuppspelning av musik YouTube Music Premium ingår normalt i YouTube Premium. Google Play Pass: Hundratals appar och spel utan annonser eller köp i appar. Google Play Pass kostar normalt $ 4,99 per månad

Pixel Pass innehåller också följande erbjudanden (från och med oktober 2021):

Pixel Buds A-serie: Få ett par gratis när du prenumererar på Pixel Pass. Gå hit för att lära dig mer.

Få ett par gratis när du prenumererar på Pixel Pass. Google Fi: Spara $ 5 på din månadsplan om du prenumererar på Pixel Pass på Google Fi. Gå hit för att lära dig mer.

Spara $ 5 på din månadsplan om du prenumererar på Pixel Pass på Google Fi.

Pixel -telefoner med Pixel Pass kommer olåsta, vilket innebär att de fungerar på alla större operatörer. Du kan också använda din nya Pixel med din nuvarande prisplan. Tänk bara på att din operatörsplan inte är inräknad i prissättningen nedan, så du måste notera den extra kostnaden.

Pixel Pass består av två olika planer (från och med oktober 2021):

Pixel Pass med Pixel 6: Från $ 45 per månad (spara upp till $ 176 under två år)

Från $ 45 per månad (spara upp till $ 176 under två år) Pixel Pass med Pixel 6 Pro: Från $ 55 per månad (spara upp till $ 294 under två år)

Ja. Under kassaprocessen erbjuder Google ett sätt att byta in en kvalificerad enhet och ta bort pengar från dina månatliga Pixel Pass -betalningar. När du prenumererar på Pixel Pass, välj "Starta inbyte" och följ instruktionerna på skärmen. Google skickar ett paket med ett förbetalt kuvert så att du kan skicka in din gamla telefon.

Ja. En prenumeration på Pixel Pass är föremål för kreditgodkännande. För att prenumerera måste du ha ett aktivt Google Store Financing -konto utfärdat och servat av Synchrony Bank. Om du inte har ett Google Store -finansieringskonto kan du ansöka om ett när du registrerar dig för Pixel Pass. Följ bara anvisningarna på skärmen.

Var kan jag hantera min Pixel Pass -prenumeration? "

Du kan visa, hantera eller avbryta din Pixel Pass -prenumeration på ditt Google Store -konto.

Om du vill göra betalningar eller kontrollera ditt saldo för Google Store-finansiering besöker du Synchrony Bank på google.syf.com eller ringer 866-794-8802.

Räkna. Genom att betala för Pixel Pass som prenumeration sa Google att du kan spara upp till $ 294 under två år, noterar Google. Och om du köper via Google Fi sparar du också ytterligare $ 4 på din månatliga Fi -plan, vilket motsvarar $ 414 i besparingar under de två åren.

Dessutom, glöm inte att du får $ 99 Pixel Buds.

Även om det inte är de största besparingarna, gör det allt upp till en söt bit av förändring över tid.