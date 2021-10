Gratis Bose-hörlurar 700 med förbeställning av Pixel 6 är en fantastisk affär

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har presenterat Pixel 6 och Pixel 6 Pro , ett par enheter som känns som att Google tar smarttelefonspelet mycket mer på allvar.

Dessa nya telefoner är inte bara fyllda med fantastiska funktioner, de erbjuder en kvalitetsbyggnad, en helt ny kamerainställning och de är prissatta för att undergräva många rivaler också.

Men det är inte bara priset på Pixel 6 -telefonerna som är spännande - det här förbeställningsavtalet är också ganska fantastiskt.

När du förbeställer Pixel 6 eller Pixel 6 Pro kan du få ett par gratis Bose Noise Cancelling Headphones 700 gratis för dem i Storbritannien. Det är ett par £ 350 hörlurar som inte kostar dig något med den här affären.

Förbeställningar finns tillgängliga från följande återförsäljare:

Samt följande nätverk:

Detta erbjudande är tillgängligt via anspråk och det betyder att när du har lagt in din förbeställning för de nya enheterna måste du gå till pixel-offers.com/headphones för att lösa in ditt anspråk. Du hittar också alla villkor där, så du vet exakt vad du måste göra - och det är värt att läsa, eftersom det finns några ringar att hoppa igenom.

Det finns dock en tidsbegränsning för detta erbjudande. Förbeställningar som är öppna är öppna nu och pågår till den 27 oktober och det är det smala fönstret du måste få in din kvalificerade förbeställning och hämta de kostnadsfria Bose-hörlurarna på 350 £.