Google Pixel 6 och Pixel 6 Pro färger: Här är alla dina alternativ

(Pocket-lint) - Google gillar att ha lite skämt med namnen på sina telefoner. Med lanseringen av det nya Pixel-sortimentet 2016 använde Google några tunga-i-kind-namn, som Very Silver och Quite Black, och skojade på några tillverkare som använde, helt ärligt, löjliga namn för färger.

Komedin fortsätter med Pixel 6 och Pixel 6 Pro , även om Google kanske är lite mer seriös den här gången eftersom dessa telefoner är lite mer seriösa.

Google säger att det på Pixel 6 tog inspiration från klocktillverkning och smycken och du kommer att se det när du ser över färgerna och designen.

Här är en översikt över alla färgalternativ för Pixel 6 och Pixel 6 Pro.

Det finns tre färger för Google Pixel 6. Du märker att alla dessa modeller har svarta ramar och det är en matt yta på dessa ramar.

Stormy Black är inte helt svart. Faktum är att vi skulle hävda att det inte är svart alls, det är grått. Den nedre delen av telefonen är mörkgrå, med en ljusgrå över toppen.

Sorta Seafoam avviker från de vanliga färgerna som du hittar på telefoner, med en riktigt ljusgrön i nedre delen. Det ser ut som om någon tog Sorta Sage Pixel 5 och blev lite lättare. Den övre delen är en pastellgul. Det är verkligen uppfriskande.

Återigen har Google använt några av dessa toner tidigare - Not Pink Pixel 3 kommer att tänka på, liksom Oh So Orange Pixel 4 . Här är den övre delen vad du omedelbart kan associera med korall, den nedre delen är en ljusare nyans.

Det finns också tre färger för Pixel 6 Pro - en är densamma, de andra är olika. Observera att i Pro -designen är sektionen ovanför kamerabumpen proportionellt större. Två av dessa modeller har också olika ramfinisher. Till skillnad från den vanliga Pixel 6 är ramen polerad för ett mer premiumutseende.

Återigen är Stormy Black inte svart, det är en fusion av gråtoner. Vi kan inte låta bli att tro att det här blir den mest populära färgen. Ramen är svart.

Det har varit en lång historia med berömda vita telefoner - och Clearly White var en färg som Google använde på modellerna Pixel 2, Pixel 3 och Pixel 4. Men här är det inte klart vitt, eftersom det grumliga vita ger lite värme, med den övre delen något mörkare, som en molngrå. Ramen här är silver, så det ser bra ut.

Sorta Sunny fortsätter Googles lite roliga namn och ja, parningen av varma toner ger en solig känsla till saker. Matchningen med en guldram gör också att den här telefonen sticker ut.