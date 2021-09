Potentiellt vikbar Pixel med kodnamnet Jumbojack dyker upp i kod

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Detaljer om en andra hopfällbar Pixel-enhet har avslöjats i detaljerna för framtida Android-versioner, särskilt en mjukvaruuppdatering i mitten av cykeln som kan lägga till funktioner för vikbara telefoner.

Vi har länge hört talas om Googles arbete med en hopfällbar telefon som går under kodnamnet Pass . Det är alltid tänkt att vara en enhet som liknar Samsung Galaxy Z Fold . Även om det har blivit lite bekräftat, förutom att passets kodnamn visas då och då, har vi byggt upp en hel bild av den enheten.

Jumbojack kan eventuellt vara en andra vikningsanordning. Baserat på data som samlats in av 9to5Google har Jumbojack dykt upp i dokumentation tidigare, med 9to5Google som spekulerar i att namnet kan referera till Jack in the Box -ostburgare.

Det i sig kan vara en antydan till design, med hamburgaren mer som Samsung Galaxy Z Flip - så det här kan vara ett annat format än den Passport -enhet som vi tidigare hade spårat.

För detaljer i koden tyder på att det kommer att finnas stöd för ett antal olika skärmpositioner, med delad skärmfunktion, något som Samsung har skjutit i sina fällbara telefoner.

Framväxten av en ny hopfällbar telefon borde inte komma som en överraskning. Teknikföretag har ofta ett antal experimentella enheter och med tillväxten av fällbara telefoner kommer det att finnas ett brett utbud av prototyper och referensenheter i omlopp - utan någon bekräftelse på att något av dessa faktiskt kommer att lanseras.

Å ena sidan kan Google arbeta med sin serie av release-enheter, å andra sidan kan det bara vara att använda en mängd olika enheter för att förfina Android för att stödja enheter som kommer från andra tillverkare.

Vad vi säkert vet är att Google snart kommer att tillkännage Pixel 6 -familjen . Om vi kommer att se ett angrepp på fällbara telefoner samtidigt är fortfarande okänt. För oss verkar det osannolikt - även om en hopfällbar Pixel -enhet ursprungligen ryktades för en debut i Q4 2021, tyder bristen på betongläckor på att detta är osannolikt.