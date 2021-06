Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Googles senaste funktionsfall för Pixel-ägare innehåller några nya roliga och användbara tillägg och fortsätter företagets tradition att släppa extrafunktioner med tiden. Några av dem talades om vid I / O nyligen .

I ett tillkännagivande kallat "Summertime fun" har Google meddelat att den stjärnklara nattfotograferingens kamerafunktion får en extra funktion.

När du ställer in din Pixel på ett stativ, växlar du till nattläge och lämnar den för att fånga den stjärnklara natten, den tar inte bara ett foto av stjärnorna, utan kommer att använda flera klipp för att skapa en video av olika slag.

Google kallar det inte för en video, utan mer för ett filmfoto, eftersom det inte spelar in video. Effekten är stjärnorna rör sig över himlen. Den är tillgänglig på Pixel 4 och nyare pixlar från och med nu.

Eftersom juni är Pride-månad, deltar Google också i firandet genom att lägga till tre nya färgglada Pride-tema tapeter i stock Wallpapers-appen. Dessa designades exklusivt för Pixel av Ashton Attz. Det finns också ringsignaler och meddelanden med Pride-tema som designats av skapare av LGBTQ +.

Längre ner i juni-meddelandet släpptes ett par ytterligare nya funktioner som - kanske - inte är lika roliga som de två föregående, men kommer att göra mer skillnad för hur du använder din Pixel-telefon.

Gboard, till exempel, blir smartare kopiera och klistra in förmågor. Om du till exempel kopierar ett urval av text som innehåller ett telefonnummer, e-postadress eller URL, kommer du att se dessa utdrag på tangentbordet ovanför den översta raden, redo att klistra in direkt i appen du skriver in.

Ett annat tillägg är att Google Assistant blir smartare; Du kan nu säga "Hej Google, svara samtal" eller "Hej Google, avvisa samtal" när din telefon inte är inom räckhåll för att svara eller avvisa ett samtal.

Sedan finns det de nya integritets- och säkerhetstilläggen. Google Photos har nu den låsta mappfunktionen tillkännagiven på Google I / O.

Detta gör att du kan spara känsliga eller privata foton i en låst mapp som ingen annan har tillgång till. De sparas på enheten, delas inte, och du kan till och med spara din kameraapp direkt där.

Dessutom lanserar Google ett par befintliga funktioner i nya territorier. Pixels funktion för upptäckt av bilkrascher lanseras nu i Spanien, Irland och Singapore medan funktionen Call Screen rullas ut i Japan.

För att få alla dessa nya funktioner, kolla bara på din Pixel för programuppdateringar och du borde hitta dem inkluderade i nedladdningen.

Skriva av Cam Bunton.