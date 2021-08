Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Googles Pixel -telefoner får regelbundet några häftiga nya knep i regelbundna programuppdateringar. Det inkluderar uppdateringar av sina standardappar som Clock -appen. Två sådana funktioner, som ursprungligen lanserades på Pixel 3, var läggdagsläge och soluppgångslarm . Sedan dess - år 2020 - gjorde de dessa funktioner tillgängliga för alla Android -telefoner genom en uppdatering av Googles Clock -app. Här är vad du behöver veta.

I juni 2020 introducerade Google ett läggdagsläge i Google Clock -appen. Det är en flik du kan gå till för att ange en tid för din telefon att dämpa och stänga av dina aviseringar. Sängtidsläge var ursprungligen en Pixel-exklusiv funktion. I augusti 2020 lanserade Google funktionen till alla Android -enheter som kör 6.0 eller senare.

I juni 2020 introducerade Google Sunrise -larm i Google Clock -appen. Designade för att väcka dig mer försiktigt, Sunrise -larm lyser gradvis upp din skärm och ger en visuell signal om att din väckningstid närmar sig cirka 15 minuter före. Du kan till och med anpassa upplevelsen genom att lägga till dina favoritljud. Soluppgångslarm var från början en Pixel-exklusiv funktion. I augusti 2020 rullade Google ut det till alla Android -enheter som kör 6.0 eller senare.

När du har aktiverat Androids Digital Wellbeing -inställningar öppnar du den senaste versionen av Google Clock -appen. Leta efter fliken Bedtime mode. Där kan du ställa in när du vill börja förbereda dig för sängen och när du vill vakna.

Följ dessa steg:

Öppna den senaste versionen av Google Clock -appen på din Android -telefon. Tryck på Sängtidsläge i appens navigeringsfält. Tryck nu på "Kom igång" Välj en vanlig väckningstid och välj de dagar du vill att den ska vara aktiv För att aktivera "Sunrise" -läget, välj bara alternativet "Sunrise Alarm" Välj ett ljud för ditt larm och tryck på "Nästa" Välj din sängtid på nästa skärm Välj om du vill att en påminnelse ska gå och lägga sig Tryck på "Sängtidsläge" för att ändra inställningar som du vill aktivera/inaktivera Gå tillbaka och tryck på "klart" när du är klar

Appen Digital Wellbeing (på telefoner som stöds) kan också utlösa Bedtime -läge när du börjar ladda din telefon för natten.

Med anpassade sömnljud kan du låta telefonen spela avslappnande musik eller ljud som hjälper dig att somna. När du har ställt in sängtid och soluppgångslägen kan du aktivera det väldigt enkelt.

Bästa smartphones 2021: De bästa mobiltelefonerna som finns att köpa idag Förbi Chris Hall · 4 Maj 2021 De bästa smartphonesna du för närvarande kan köpa, som täcker det bästa av iPhone och Samsung, och allt som Android har att erbjuda

Följ dessa steg:

Öppna den senaste versionen av Google Clock -appen på din Android -telefon. Tryck på Sängtidsläge i appens navigeringsfält. Rulla ner till avsnittet sömnljud och tryck på välj ett annat ljud. Du kommer då att se alternativ för att ställa in ett anpassat ljud för avkoppling på natten Tryck på "YouTube Music" eller "Spotify" för att använda ljud från dessa tjänster istället

Vill du ställa in en Spotify -låt som ditt larm i den senaste versionen av Google Clock up? Kolla in vår guide om hur du gör det här .