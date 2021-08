Vad är Android One, vad har det och vilka enheter kör det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Android kan bli förvirrande. Det fanns "söta godis" -namn - KitKat, Oreo, Pie, etc - men det fanns också versionsnummer. Den senaste versionen är Android 11 med Google som tappar dessertnamnen för att göra saker och ting tydligare. Så vad är då Android One?

Android One var ursprungligen utformad för första gången smartphone-användare på tillväxtmarknader. Det introducerades på Googles I/O -utvecklarkonferens 2014.

Ursprungliga Android One-enheter dök sedan upp i Indien och passade det förslaget på ingångsnivå, men saker har gått vidare. Dess lanseringar 2020 bröt ut ur den formen, men det har varit lite tyst på Android One -fronten nyligen.

Googles certifieringsprogram

Ursprungligen tänkt för enheter på grundnivå på tillväxtmarknader

Erbjuder en Android -upplevelse

Android One är ett Google-utformat program för hårdvarutillverkare som tillverkar smartphones. Att vara en del av Android One - och märkt som sådant på telefonens baksida - ger en garanti för att det är en solid och stabil version av Android som inte är laddad med andra appar, tjänster och bloatware.

I huvudsak är det en Android -upplevelse.

Android One kommer utan något av det som tillverkare gillar att bunta ihop - inga skal, inga dubbletter, inga ytterligare tjänster. Det innebär ingen förinstallerad Microsoft Office- eller Facebook-app, inga ytterligare nyhetsappar och inget byte av tangentbord.

Googles mål här var att underlätta spridningen av Google-kontrollerade Android via övertygande produkter. Det är lite som det gamla Nexus -programmet, men snarare än att vara enheter som säljs av Google direkt, är det Android -enheter som tillverkats av andra hårdvarupartners.

Den största förespråkaren för Android One är Nokia, som har en komplett portfölj av enheter som använder programvaran.

Nokia är den största partnern

HTC U11 Life var den första Android One -handenheten som tillkännagavs 2017. Sedan dess har Nokia gjort ett stort engagemang för Android One som verkligen satte upp systemet på radarn, med ett komplett utbud av enheter från Nokia 5.3 till Nokia 9 PureView .

Innan LG stängde sin mobilavdelning gick LG med i listan med LG G7 One medan Xiaomi Mi A2 också körs på Android One snarare än företagets normala MIUI. Motorola One är ett annat exempel och lanserar en hel familj Android One -telefoner, som Moto One Vision .

Det vi gillar med Android One är att det ger dig en ren Android -upplevelse fri från uppblåsthet - och några av dessa enheter har varit riktigt snabba att uppdatera till nya versioner av Android som ett resultat. Nokia hade gjort sig ett namn och var snabbast att uppdatera sin portfölj, delvis tack vare att använda Android One.

Mellan 2020 och 2021 har det dock skett en viss avmattning. Googles egna Android One -webbplats med enheter som stöds visar fortfarande telefoner från 2020 som de senaste, och flera av de senaste Android One -telefonerna väntar fortfarande på sin Android 11 -uppgradering när Android 12 är på väg att lanseras. Tyvärr verkar det som om verkligheten inte stämmer överens med drömmen om snabba uppdateringar.

Android One beskrivs som "den renaste formen av Android". Med det får du "den bästa versionen av Android, direkt ur lådan", enligt Google.

Det är lager Android laddat med Googles godhet och erbjuder alla funktioner i kärnoperativsystemet. Detta skiljer sig något från Pixel -telefonerna. När Google tillkännager Pixel -telefonerna innehåller det ofta ett par unika funktioner - till exempel en Pixel -kamera eller Pixel Launcher. I vissa fall är dessa inte tillgängliga för resten av Android och kommer att förbli unika för Pixel -telefoner.

Du får Googles programvara som Google Duo, YouTube och Maps - faktiskt hela paketet med Googles tjänster.

Android One-telefoner levereras också med inbyggt Google Play Protect, vilket hjälper till att se till att dina appar är säkra och fungerar som de ska. Vad du inte får är en kapad version av Android laddad med skadlig kod.

Android One -telefoner är optimerade för Google Assistant , så att du kan använda Googles hjälpare för att hylla en tur, skicka sms till en vän och göra allt du kan göra med Assistant på andra enheter. Gå hit för att lära dig mer om Google Assistant och hur det fungerar på mobila enheter. Det är en kraftfull tjänst som hela tiden blir bättre.

Med Android One får din enhet upp till två års uppgraderingar till den senaste versionen av Android. Det betyder att om du köper en Android One -enhet på Oreo ska du sluta med Android 10 . Du behöver därför inte oändligt vänta på att enhetens tillverkare rullar ut uppdateringar, eftersom tillverkaren inte har så mycket att göra med programvaran.

Med en Android One -enhet ändrar tillverkarna inte alls programvaran, vilket gör det enkelt för Google att utfärda uppgraderingar. Utöver allt detta får du tre års månatliga säkerhetsuppdateringar för Android. Eller åtminstone, det var planen. Som nämnts har verkligheten varit lite annorlunda på senare tid.

Den här kan låta udda, men Android One erbjuder också stöd för maskinvaruelement i en tillverkares enhet. Android -enheter är så varierade i formen, Android One -programmet gör det möjligt att lägga till några hårdvarufunktioner med programvaran för att styra dem.

Till exempel lade HTC U11 Life till en klämbar ram så det finns programvarustöd för det. Du får också tillverkares egna kameraappar - företaget som tillverkar telefonen behöver inte använda den grundläggande Android -kameran, de kan använda sina egna. Detta kan omfatta stöd för Dolby Atmos på högtalarna, såväl som kameran - oavsett kamerahårdvara som tillverkaren använder kan de stödja med sin egen app.

Som sådan hittar du på en Nokia -telefon en Nokia -kamera med Pro -lägen och andra saker, annorlunda än Android -kameran.

Det är nästan allt du behöver veta om Android One!