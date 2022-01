Brittiska nät försenar återinförandet av EU:s roamingavgifter

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vodafone och EE har enligt uppgift försenat återinförandet av EU:s roamingavgifter .

Men innan du blir för upphetsad är förseningen mer en fråga om veckor än månader eller år.

Vodafone , till exempel, hade planerat att ta tillbaka sina avgifter idag, 6 januari 2022, men har flyttat det till slutet av månaden för att göra fler tester.

BBC rapporterar också att EE har flyttat sitt planerade återaktiveringsdatum från januari till mars.

Tre har ännu inte skjutit upp sina planer, men de träder ändå inte i kraft förrän i maj .

Virgin Media O2 är det enda nätverket som ännu har tillkännagett återinförandet av EU-roamingavgifter efter Brexit.

De andra nätverken kommer att erbjuda avgifter per dag för att använda mobildata i EU-länder från sina respektive "inkopplingsdatum". Three, EE och Vodafone kommer att debitera £2 per dag vardera, även om den senare också kommer att erbjuda 8-dagars- och 15-dagarspaket som verkar vara billigare.

"Vi har skjutit tillbaka införandet av roamingavgifter till slutet av januari, vilket ger tid för ytterligare tester för att säkerställa bästa möjliga upplevelse för kunder som köper våra paket för £1 per dag. Tills dess kommer kunderna fortsätta att kunna roama utan avgifter. ", sa Vodafone ( via BBC ).