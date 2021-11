Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - EE har tillkännagivit en bunt tidiga julerbjudanden över sina månadslöner, SIM-only, hembredband och till och med PAYG-planer.

En av höjdpunkterna är att du kan skaffa dig en gratis Xbox Series S-konsol, plus tre månaders medlemskap till Xbox Game Pass Ultimate, när du tar en månadsavgift med en utvald telefon från Oppo, Samsung eller Google.

Till exempel ingår den i en Oppo A54 för £29 per månad på en smart plan på 10 GB. Handenheten kommer också att kosta £30 i förskott.

Alternativt kan du välja en 128GB Pixel 6 för £45 per månad, eller en Samsung A52s 5G för £35 per månad.

Andra erbjudanden inkluderar stora besparingar på iPhone 12 Pro och Pro Max. En smart plan på 50 GB plus en iPhone 12 Pro är 57 GBP per månad (med en förskottskostnad på 50 GBP). Det motsvarar en besparing på £260 under kontraktets livstid.

Enbart SIM-erbjudanden börjar på £20 per månad för 150GB data, medan ett antal PAYG-telefoner har anständiga rabatter - som en Nokia 1.4 för £69,99 med £15 av påfyllning inkluderat.

Det finns 10 procent rabatt på EE:s supersnabba bredband också. Full Fiber Max 900, till exempel, kostar bara £49 per månad i 24 månader och ingen installation är gratis.

Du kan hitta alla dessa EE julerbjudanden och mer här .