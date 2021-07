EE: s nya Stay Connected-löfte ger data utanför kontraktet för att låta meddelanden sippra in

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - EE har meddelat Stay Connected-data, vilket gör det möjligt för lönekunder att hålla kvar meddelanden även när de har slut på data.

Målet är att se till att det fortfarande finns någon anslutning för enheter när datagränsen har uppnåtts: snarare än att dörren slår till, kommer EE att tillåta att vissa data sipprar igenom - och vi menar sippra.

Datahastigheten som EE citerar är nedladdning på 0,5 Mbps. Det kommer att möjliggöra leverans av meddelanden som använder datatjänster, som Apple iMessage, Googles chattmeddelanden som använder RCS eller WhatsApp.

Om du inte har någon dataförbindelse på dessa tjänster slutar meddelanden att skickas och tas emot tills du hittar ett vänligt Wi-Fi-nätverk eller ditt månatliga datatillägg börjar igen - och det kan göra att vissa människor kopplas bort under en tidsperiod.

Under Stay Connected borde det aldrig hända eftersom det kommer att vara denna sippra som gör att de mindre datapaketen kan komma igenom och se till att meddelanden fortfarande kan skickas och tas emot, men du kommer till exempel inte att kunna skjuta upp en FaceTime för en videochatt.

EE säger att erbjudandet är tillgängligt för nya eller uppgraderande lönekunder varje månad och det kommer att ge sinnesfrid hos föräldrar som försöker hålla reda på barn, vänner som alltid slår igenom sina data och mycket mer.

På andra håll möjliggör EE också Wi-Fi Calling for pay as you go-kunder, vilket innebär att de kan ringa de viktiga samtalen från platser utan nätverksanslutning, medan 4G-samtal (även känt som VoLTE) rullar ut för dem med kompatibla PAYG-telefoner, återigen ger större anslutningsmöjligheter.

Allt detta borde innebära att fler människor är anslutna mer av tiden - och gammal ursäkt för "Jag fick slut på data" eller "Jag hade ingen mottagning" kan bli mindre vanligt.