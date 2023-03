Det känns inte så länge sedan Apple avslöjade Dynamic Island på iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max och de i Steve Jobs teater skrattade lite åt namnet på den nya funktionen.

Det är dock ingen ny funktion längre, och även om iPhone 14 Pro-modellerna fortfarande är de senaste enheterna från Apple, och kommer att vara det i många månader framöver, så florerar redan rykten om iPhone 2023.

Det här är allt vi hittills har hört om iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max, varav den sistnämnda också ryktas få namnet iPhone 15 Pro Ultra.

Apple iPhone 15 Pro releasedatum

September 2023

Tidigare var Apple iPhone-lanseringsdatumet ganska förutsägbart. Bortsett från år 2020 avslöjade företaget vanligtvis nästa iPhone på en tisdag under andra veckan i september. För 2022 var dock lanseringsdatumet en vecka tidigare och på en onsdag i stället, vilket gjorde att lanseringen av iPhone 14-serien skedde den 7 september 2022 och gjorde det svårare att förutsäga framtida datum.

Än så länge har det inte funnits några specifika rykten som rör lanseringsdatum för iPhone 15 Pro och Pro Max, och det är troligt att det inte kommer att finnas några på ett bra tag.

En kvalificerad gissning skulle innebära att vi kan förvänta oss att enheterna tillkännages och görs tillgängliga i september 2023, men om tillkännagivandet kommer att ske första veckan i september, andra veckan eller en helt annan vecka återstår att se för tillfället.

Apple iPhone 15 Pro design

IP68-klassad

Ram i polerat rostfritt stål, baksida i glas

Ingen knappdesign?

Sedan iPhone 12 Pro-modellerna har iPhone hållit sig till en ganska likartad design. Pro-modellerna har haft polerade rostfria stålkroppar, baksidor i matt glas och ett stort trippelkamerasystem i det övre högra hörnet på baksidan.

I iPhone 14 Pro-modellerna introducerades Always-On Display samt Dynamic Island, så vi kan förvänta oss att iPhone 15 Pro-modellerna kommer att erbjuda båda dessa tekniker. Dynamic Island ersätter notch - som fortfarande finns kvar på standardmodellerna av iPhone 14 - med en pillerformad utskärning som expanderar med information.

Det har funnits ett rykte om att iPhone 15 Pro-modellerna kommer att slopa fysiska knappar och istället gå över till en fast knappdesign som använder sig av taptik. Det har också rapporterats att iPhone 15 Pro-modellerna kommer att använda USB-C i stället för Lightning och det har föreslagits smalare ramar runt skärmen och en titankropp.

Vissa rapporter har också föreslagit att vi kan få se en större kamerahöjning på baksidan, samt en tjockare konstruktion överlag, även om den tjockaste delen sägs minska något.

9to5Mac

Apple iPhone 15 Pro-skärm

Samma som iPhone 14 Pro-modellerna?

OLED

2000nits toppljusstyrka

Apple iPhone 14 Pro har en 6,1-tums OLED-skärm, medan iPhone 14 Pro Max har en 6,7-tums OLED-skärm. Det är troligt att Apple kommer att hålla sig till OLED för Apple iPhone 15 Pro-modellerna och det är troligt att vi kommer att få se en Always-On Display igen, liksom Dynamic Island.

Huruvida Apple kommer att hålla sig till samma skärmstorlekar har inte detaljerats i ryktena ännu. Om de gör det kommer upplösningen troligen att förbli densamma också, tillsammans med den anpassningsbara uppdateringsfrekvensen på 120 Hz.

Vi förväntar oss också att den maximala ljusstyrkan på 2000 nits från iPhone 14 Pro och 14 Pro Max kommer att fortsätta till iPhone 15 Pro-modellerna. Det har dock hävdats att Pro-modellerna kan komma att använda en nästa generations skärm från Samsung som klarar 2500nits, vilket ger ytterligare en ökning. Som nämnts sägs det att det kommer att finnas smalare ramar runt skärmen också, vilket ger en mer strömlinjeformad design överlag.

Apple iPhone 15 Pro specifikationer och hårdvara

A17-chip

USB-C

iOS 17

Det har ännu inte kommit många rykten om hårdvara och specifikationer för Apple iPhone 15 Pro och 15 Pro Max/Ultra, men de kommer utan tvekan att ha en uppgradering av processorn jämfört med sina föregångare. Eftersom iPhone 14 Pro och Pro Max körs med A16-chipet är det troligt att iPhone 15 Pro och 15 Pro Max kommer att gå över till A17.

En rapport har föreslagit att detta chip kan vara baserat på en 3nm-process, även om det är obekräftat för tillfället. Vissa rapporter har också föreslagit att en ökning av RAM kommer att ske, med en övergång från 6 GB till 8 GB,

På annat håll sägs det att iPhone 15 Pro-modellerna kommer att övergå till USB-C istället för Lightning, som nämnts ovan. Det förväntas att detta kommer att vara USB 3.2- eller Thunderbolt 3-standarden om detta sker. Det har också funnits vissa rykten som tyder på att Apple kan komma att kräva certifierade kablar för att kunna dra nytta av snabbare laddningshastigheter.

När det gäller mjukvara är iOS 17 tänkt att stå på tur, vilket vi utan tvekan kommer att få veta mer om på Apples Worldwide Developer Conference (WWDC). Denna äger vanligtvis rum i juni och företaget brukar avslöja många av de funktioner som kommer till de nya iPhones och kompatibla äldre iPhones.

Apple iPhone 15 Pro-kamera

Trippel bakre kamera

Ny Sony-sensor?

Uppgraderad LiDAR-sensor

Apple iPhone 14 Pro och 14 Pro Max har båda en trippel bakre kamerauppsättning som består av en huvudkamerasensor, en ultravidvinkelkamerasensor och en telekamerasensor. Huvudkamerasensorn uppgraderades till en 48-megapixelsensor år 2022 så det är möjligt att Apple kommer att hålla sig till den här sensorn igen för iPhone 15 Pro-modellerna.

Det kommer utan tvekan att läggas till några extra funktioner - precis som med iPhone 14 Pro-modellerna - och det har gått ett rykte om att det kommer att finnas en Sony-sensor ombord på iPhone 15 Pro-modellerna. Det sägs att sensorn kan fördubbla mättnadssignalnivån i varje pixel, vilket gör det möjligt att fånga mer ljus och samtidigt säkerställa rätt exponering under olika omständigheter.

Det påstås att detta kommer att göra det möjligt för användare att ta ett tydligt foto av en persons ansikte även när de har en ljuskälla bakom sig, till exempel. Än så länge finns det dock ingen officiell bekräftelse på att den kommer att finnas i iPhone 15 Pro-modellerna, eller hur resultaten skulle se ut. Det har också talats om en uppgraderad LiDAR-sensor.

Ett fokus på fotografering är dock högst troligt så förvänta dig förbättringar jämfört med iPhone 14 Pro-modellerna i någon form på denna avdelning.

Apple iPhone 15 Pro-rykten: Allt vi har hört hittills

Här är allt vi hittills har hört om Apples iPhone 15 Pro-modeller.

8 mars 2023: iPhone 15 Pro tippas få en batterisparande uppgradering av kameran.

En rapport hävdar att iPhone 15 Pro Max inte bara kommer att få en periskopkamera, utan även kan få en uppgraderad LiDAR-sensor.

6 mars 2023: Påstådd läcka av iPhone 15:s frontpanel visar på tunnare ramar på vissa modeller.

ShrimpApplePro publicerade en video på Twitter som visar upp vad som tros vara paneler är för kommande iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max och iPhone 15. Baserat på panelerna kommer iPhone 15 Pro och 15 Pro Max att ha tunnare ramar än tidigare modeller.

28 februari 2023: Apple kanske begränsar det bästa med iPhone 15:s USB-C-port så att du använder dess certifierade kablar

Twitter-läckaren ShrimpApplePro tror att Made for iPhone-programmet (MFi) kommer att användas för att begränsa överföringshastigheterna i USB-C-porten så att användarna måste använda godkända kablar för att få maximala hastigheter.

25 februari 2023: iPhone 15 Pro Max kamerabump kan vara tunnare än vad alla förväntade sig

Enligtde siffror som Universe Ice har delat med sig av kommer iPhone 15 Pro Max att ha en mindre kamerabula (3,59 mm) än iPhone 14 Pro Max (4,18 mm). Det gör att telefonens totala tjocklek kan minska från iPhone 14 Pro Max 12,03 mm till 11,84 mm. Huvudchassit på iPhone 15 Pro Max kommer dock att växa, enligt uppgift - 8,25 mm jämfört med 7,85 mm.

24 februari 2023: Nya färgalternativ för iPhone 15, inklusive mörkröd för Pro-modellerna.

Apple kommer enligt uppgift att lägga till flera nya färgalternativ till sitt iPhone-sortiment för 2023, där iPhone 15 Pro och Pro Max sägs komma i en vinröd (mörkröd) färg.

21 februari 2023: iPhone 15-utbudet tippas få stora RAM-uppgraderingar

En rapport hävdade att Apple skulle kunna "bump up the capacity and specifications" för de nya modellerna när det gäller RAM.

17 februari 2023: De första iPhone 15 Pro-renderingarna visar tunnare ramar och en ny, kurvigare design.

9to5Mac har släppt flera CAD-bilder som visar vad vi kan förvänta oss av Apple iPhone 15 Pro.

9to5Mac

17 februari 2023: Den påstådda USB-C-porten för iPhone 15 Pro läcker ut på den första verkliga bilden.

Läckaren Unknownz21 twittrade en bild på vad som påstås visa den verkliga USB-C-porten på iPhone 15 Pro.

15 februari 2023: iPhone 15 Pros rykte om tunnare ramar stöds av nya källor, säger läckare.

ShrimpApplePro - som tidigare hävdat att iPhone 15 Pro-modellerna skulle ha smalare ramar runt sina skärmar - har sagt samma sak igen, med stöd av extra källor.

8 februari 2023: iPhone 15 Pro Max kan ha ljusare skärm

Apple kommer enligt uppgift att anta en nästa generations Samsung-skärm som klarar en toppljusstyrka på 2 500nits för Apple iPhone 15 Pro och 15 Pro Max. Om det stämmer skulle det vara 25 procent ljusare än skärmtekniken i den nuvarande iPhone 14 Pro Max.

28 januari 2023: iPhone 15 Pro-modellerna tippas få en stor Wi-Fi-uppgradering

Läckaren Unknownz21 hävdade att Apples iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max båda kommer att ha Wi-Fi 6E-anslutning för bättre prestanda.

23 Jabuary 2023: Apple iPhone 15-serien tippas bli kurvigare med tunnare ramar

Apples nästa telefoner kommer alla att ha en böjd ram runt sina skärmar enligt läckan ShrimpApplePro - även om skärmarna kommer att förbli platta, sägs det. Personer som köper iPhone 15 Pro eller iPhone 15 Pro Max kommer också att gynnas av tunnare ramar, hävdas det.

11 januari 2023: Förtroendet växer för ryktena om iPhone 15 Pro:s knappar med fast stadie

Ryktena fortsätter att svänga om att iPhone 15 Pro kommer att göra sig av med klickande knappar och analytikern Ming-Chi Kuo verkar övertygad.

10 januari 2023: Apple har enligt uppgift startat produktionsfasen för iPhone 15 (och varianter).

Apple har enligt uppgift inlett produktionsfasen för iPhone 15 (och varianter).

3 januari 2023: iPhone 15 Pro ryktas ha stora designförändringar och inga knappar

Analytikern Jeff Pu har hävdat att iPhone 15 Pro-modellerna kommer att ha taptiska knappar i stället för fysiska knappar, samtidigt som de eventuellt kommer att ha en titanram och mer RAM-minne med 8 GB i stället för 6 GB.

29 november 2022: Apple iPhone 15 sägs byta till en ny "toppmodern" bildsensor från Sony.

Sony kommer enligt uppgift att leverera bildsensorn till Apples nästa serie iPhones. Den nya sensorn påstås fördubbla mättnadssignalnivån i varje pixel, vilket gör det möjligt att fånga mer ljus och samtidigt säkerställa rätt exponering under olika omständigheter.

Det påstås att detta kommer att göra det möjligt för användarna att ta ett tydligt foto av en persons ansikte även när de har en stark ljuskälla bakom sig, till exempel.

24 november 2022: iPhone 15 Pro:s vibrerande knappar antyds av en leverantör av en del av produkten

Cirrus Logics vd John Forsyth berättade vid ett vinstsamtal att hans företag arbetade på en ny komponent för "andra halvan av nästa år". Den komponenten bekräftades i ett tidigare aktieägarbrev vara en komponent med anknytning till Apples vibrationsmotorer Taptic Engine.

17 november 2022: Apples Lightning- till USB-C-omkoppling kommer att gynna iPhone 15 Pro-modellerna mest, hävdar analytiker.

Ming-Chi Kuo hävdade att Apple kommer att slutföra sin övergång till USB-C från Lightning för alla enheter redan nästa år - långt innan EU-direktivet kräver det.

Hans rapport avslöjar att hela iPhone 15-serien kommer att göra sig av med Lightning-porten. Endast iPhone 15 Pro och 15 Pro Max kommer dock att ha den senaste USB 3.2- eller till och med Thunderbolt 3-standarden.

28 oktober 2022: Apple iPhone 15 Pro kan helt och hållet slopa fysiska knappar

Apple kan komma att slopa volym- och strömknappen på sin nästa iPhone, enligt den respekterade branschanalytikern Ming-Chi Kuo.

Enligt rapporten kan iPhone 15 Pro och 15 Pro Max "anta en solid-state-knappdesign" i stället. Han föreslår att telefonerna istället kommer att ha "taptiska" knappar, som fungerar som hemknappen på iPhone 7 och 8.

26 september 2022: Apple iPhone 15 Pro Max kan kallas iPhone 15 Ultra.

Enligt Bloombergs Mark Gurman kan toppmodellen Apple iPhone 15 Pro Max istället kallas iPhone 15 Ultra.

14 september 2022: Apple tippas använda 3nm-chipteknik i iPhone 15 och Macs från 2023

En rapport hävdar att TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) utvecklar 3nm-baserade processorer och att dessa kommer att användas för att bygga Apples A17-processor - som sannolikt kommer att driva iPhone 15 Pro.