iMessage på Android skulle vara en "bortkastad" produkt, säger Apple

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Att vänta på att Apple ska ta med iMessage till Android verkar vara en dum idé, eftersom företaget har sagt att det skulle bli en "bortkastad" produkt.

Chanserna för att Apple skulle ta med iMessage till Android var redan små, men nu verkar de vara nästan noll. Detta efter att företagets senior vice president of Software Engineering Craig Federighi talade om ämnet under Wall Street Journals Tech Live-evenemang igår. Under det evenemanget fick han en fråga om möjligheten att ge Android-användare lite blå bubbelkärlek. Hans svar var ganska tydligt.

"Om vi ska gå in på en marknad och bygga en applikation måste vi vara med på ett sätt som gör skillnad", sade Federighi när han diskuterade möjligheten att Apple skulle bygga en iMessage-app för Android. Han tillade att den skulle behöva användas av många kunder och ha en bra upplevelse.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Om den inte gjorde det, konstaterade Federighi att den tid som lagts ner på iMessages för Android skulle ha varit bortkastad. "Om vi bara levererade en app som inte fick någon kritisk massa på andra plattformar skulle det ha hindrat oss från att förnya oss på alla de sätt som vi vill förnya oss", sade han. Han fortsatte sedan med att säga att idén om iMessage på Android var en "bortkastad" idé och tillade att den "inte skulle tjäna världen". Detta kan dock vara något som Android-användare med vänner som använder iPhone inte skulle hålla med om.

Prime Early Access-försäljning: Alla de bästa erbjudandena från Prime Day 2 i USA Förbi Chris Hall · 12 Oktober 2022 Amazon Prime Day är tillbaka, med Prime Early Access Sale - med erbjudanden på en rad olika produkter.

Apples vägran att ta iMessage till Android har länge varit en tvistefråga, liksom Apples vägran att lägga till RCS-stöd i appen Messages på iPhones.

I själva verket vet Apple att iMessage fungerar som en inlåsningsfunktion för iPhone-köpare - något som Federighi själv medgav i ett e-postmeddelande från 2013 när han erkände att han var "orolig för att iMessage på Android helt enkelt skulle fungera som ett hinder för iPhone-familjer att ge sina barn Android-telefoner".

Skriva av Oliver Haslam.