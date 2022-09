Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Med nya iPhones kommer nya funktioner. För 2022 är det iOS 16 som körs på iPhone 14 och iPhone 14 Pro. Även om vi är säkra på att du redan har satt dig in i några av de stora nya funktionerna finns det fortfarande mycket att leta efter för att göra livet lite bättre.

Vi har valt ut några av de funktioner som vi tycker är mest användbara - eller bara praktiska - att känna till. Titta på videon ovan om du vill ha den i den formen, eller läs vidare nedan för en skriftlig guide.

1. Stäng av den ständigt påslagna skärmen (endast 14 Pro).

iPhone 14 Pro har en funktion för alltid påslagen skärm som dämpar bakgrundsbilden och framhäver klockan. Den är aktiverad som standard, men det kan hända att den inte är så användbar eller att den tömmer batteriet. Så om du vill stänga av den kan du göra det.

Öppna Inställningar och tryck på "Display och ljusstyrka" och stäng av alternativet "Alltid på". Enkelt.

Om du inte vill att den ska vara avstängd hela tiden och vill ha den på under dagen kan du ställa in den så att den stängs av på natten som en del av sömnläget. Gå till Inställningar > Fokus > Sömn. Här kan du schemalägga ett sömnfokus så att det aktiveras vid en bestämd tidpunkt varje natt under fliken "Schema". När det aktiveras kommer din alltid påslagna display inte längre att visas på natten.

2. Aktivera det haptiska tangentbordet

Som en del av iOS 16 införde Apple haptisk feedback i sitt eget standardtangentbord. Slutligen. Det innebär att när du skriver kan du känna subtila knackningar eller vibrationer under skärmen. För att aktivera den går du bara till Inställningar > Ljud och haptik > välj sedan "Keyboard feedback". Slå på alternativet "Haptic" (haptisk).

3. Indikator för batteriprocentandel

Som vi nämnde i vår iOS 16-video tidigare finns det en ny indikator för batteriprocent som du kan aktivera för att visa den faktiska procentandelen i batteriikonen i statusfältet. För att aktivera den går du bara till Inställningar > Batteri och aktiverar alternativet "batteriprocent".

4. Ändra din aviseringsstil

Som standard i iOS 16 visas nu ett antal meddelanden längst ner på låsskärmen för att du ska veta hur många meddelanden som väntar på dig. Men du kan ändra detta till en lista med faktiska meddelanden eller en stapel av meddelandefönster.

Öppna Inställningar > Meddelanden och välj ett av de två andra alternativen högst upp på skärmen under "Visa som".

5. Lås en privat anteckning bakom Face ID

I Anteckningar kan du nu låsa en specifik anteckning bakom en FaceID-autentisering. Du är inte längre begränsad till att bara låsa den bakom telefonens lösenkod. För att aktivera den här funktionen går du till Inställningar > Anteckningar och hittar nu alternativet "Lösenord" och trycker på det. På nästa skärm väljer du alternativet "Use Device Passcode" (använd enhetens lösenord) och växlar sedan mellan "Use FaceID" (använd FaceID). Nu behöver du inte använda ett specifikt lösenord för att låsa upp anteckningar.

Om du vill låsa en viss anteckning trycker du bara länge på anteckningen du vill låsa i appen och trycker sedan på "lås anteckning" i popup-menyn som visas. Nästa gång du försöker öppna den kommer FaceID att användas för att kontrollera att det är du som försöker komma åt den.

6. Redigera eller ta bort iMessages

Ibland när du skickar ett meddelande kommer du antingen a) att ångra det omedelbart och vilja avbryta sändningen eller b) att göra ett pinsamt stavfel. Kanske till och med båda. Tack och lov finns det i iOS 16 en lösning på dessa problem. Nu kan du avbryta eller redigera iMessages.

Öppna Meddelanden, skriv ditt meddelande som vanligt och tryck länge på meddelandet när du har skickat det. Du ser både "Redigera" och "Ångra sändning" som alternativ i rullgardinsmenyn. Välj det som du vill använda för tillfället. Men var försiktig, om personen du skickar meddelandet till inte har iOS 16 kommer det inte att visas som osänt för dem, utan de kommer fortfarande att se meddelandet.

7. Ta bort dubbla foton

I Apples senaste app Bilder kan du snabbt och enkelt ta bort dubbla foton för att spara på iPhone- och iCloud-lagring.

Öppna bara Foton och tryck på "Album". Bläddra hela vägen ner tills du ser "Duplikat" i listan längst ner på sidan. Nu kan du antingen trycka på "sammanfoga" vid varje matchning eller trycka på "välj" högst upp och sedan manuellt välja varje bild du vill ta bort och trycka på ikonen för papperskorgen för borttagning längst ner.

8. Dra förgrundsobjekt bort från bakgrunder till nya dokument.

En av de nya coola funktionerna i iOS 16 är möjligheten att ta bort motiv från deras fotobakgrund och sedan dela dem i vilken app som helst som en utklippning. Med rätt teknik kan du snabbt dra och släppa den i ett annat dokument eller på en bild som du kanske arbetar med i Photoshop, Pages eller liknande.

Du trycker bara på och håller kvar motivet som vanligt för att ta bort det från bakgrunden, håller kvar det med samma finger och använder den andra handen för att svepa ut ur appen och öppna appen du vill släppa det i.

Om det till exempel är Pages är det bara att öppna det, skapa ett nytt dokument - eller öppna ett befintligt - och sedan släppa bilden. (Om du har svårt att få till det kan du titta på vår video längst upp på sidan för att se hur du ska göra.)

Som vi visade i vår video om iOS 16 kan du dela dem på ett annat sätt genom att bara trycka på och hålla kvar motivet, vänta tills den vita linjen visas runt det och sedan trycka på "dela" och välja vart du vill dela det eller "kopiera" och sedan öppna appen manuellt och klistra in det.

8. Ta bilder med 48 megapixel

Det här är en annan funktion som bara finns tillgänglig på iPhone 14 Pro för tillfället, och den tar bilder med 48 megapixlar, vilket innebär att den använder alla pixlar som finns på huvudkamerans sensor.

Gå till Inställningar > Kamera och välj "Format" högst upp i listan. Välj alternativet "Apple ProRAW" och under det väljer du upplösningen och ser till att 48 megapixlar väljs. När du nu öppnar kameraappen ser du en "RAW"-väljarfunktion högst upp på skärmen. Tryck bara på den för att aktivera den fullständiga 48-megapixel RAW-fotograferingen.

9. Slå på eller av makroläget manuellt

En annan användbar funktion är den manuella växeln för makroläge, eftersom den automatiska växlingen mellan 1x och makro i de senaste telefongenerationerna kan vara lite störande. Öppna Inställningar > Kamera igen, och nu är det bara att växla på växeln "Makrokontroll".

Öppna kameraappen och för kameran nära ett objekt, du bör se makrologotypen visas i gult på skärmen. Den är aktiverad som standard, men om du vill inaktivera den trycker du bara på logotypen när den visas.

10. Anpassa Spatial Audio

I iOS 16 finns en intressant funktion som använder FaceID-sensorerna på framsidan för att anpassa Spatial Audio i AirPods. Den fungerar med AirPods 3 och AirPods Pro (första och andra generationen).

För att använda den öppnar du AirPods-fodralet, ser till att de är anslutna och går till appen Inställningar. Tryck på AirPods i listan och i nästa skärm hittar du "Personalized Spatial Audio". Tryck sedan på alternativet "Personalise Spatial Audio" på följande skärm.

Nu tar den dig genom en process där den använder de främre djupsensorerna för att mäta ditt ansikte och dina öron, och använder dessa data för att skapa en Spatial Audio-profil som fungerar för dig när du har dina AirPods anslutna.

11. Se lösenordet för det Wi-Fi-nätverk du är ansluten till.

En funktion som borde ha funnits länge är möjligheten att se lösenordet för det nätverk du är ansluten till. I iOS 16 kan du göra det. Öppna bara Inställningar, tryck på "Wi-Fi" och tryck på informationsikonen bredvid det nätverk du är ansluten till. På nästa skärm ser du "Lösenord". Tryck på det, så används FaceID för att kontrollera att det är du och avslöja lösenordet.

12. Lägg till stopp på din rutt i Apple Maps

I Apple Maps i iOS 16 kan du lägga till ytterligare stopp längs vägen till slutdestinationen. Gå bara till navigera som vanligt och ange önskad slutpunkt i kartor och tryck sedan på ikonen kör/bil.

Innan du startar tur-för-tur-navigeringen visas nu en lista under "Vägbeskrivningar" där du kan trycka på "Lägg till stopp". Tryck på det, lägg till de platser du vill gå igenom och ordna sedan om dessa stopp. Tryck nu på "Kör" för att börja navigera med dina stopp på vägen redan inkluderade.

13. Snabb anteckning

iOS har en funktion som heter Quick Note som gör att du - föga förvånande - snabbt kan börja skriva en anteckning i appen Anteckningar. Det är bara att gå ner i Kontrollcenter och hitta kontrollen som ser ut som en anteckningssida och en plusikon. Tryck på den så startar du omedelbart en ny anteckning i appen Anteckningar.

14. Tryck tillbaka för att ta en skärmdump

Det finns ett coolt trick som gör att du kan trycka två eller tre gånger på baksidan av din iPhone för att utföra åtgärder som att ta en skärmdump eller ta ner notiserna. Och det är faktiskt en del av tillgänglighetsinställningarna.

Öppna Inställningar > Tillgänglighet och leta efter "Touch". Längst ner på nästa skärm hittar du "Back Tap". Välj "Dubbeltryckning" och välj "skärmdump" från listan, eller någon annan funktion du vill ha. När du nu trycker två gånger på telefonens baksida tar den en skärmdump.

15. Skriv till Siri

Ett annat tillgänglighetsverktyg - för dem som har svårt att tala eller lyssna - är möjligheten att skriva Siri-förfrågningar. Men först måste du aktivera det.

Öppna Inställningar > Tillgänglighet igen och hitta Siri längst ner. På nästa skärm kan du bara slå på "Skriv till Siri" så kan du nu, när du startar Siri genom att hålla ned sidotangenten, skriva förfrågningar i stället och se svaren på skärmen.

16. Enhandsläge (aka Reachability)

Det finns en funktion i iOS som gör det lättare att nå skärmens överkant med en hand, eller snarare med tummen. Den kallas Reachability och när den är aktiv är allt du behöver göra att svepa nedåt längst ner på skärmen så kommer den övre halvan av skärmen att fällas ner så att den blir mer lätt att nå.

Öppna Inställningar > Tillgänglighet > Beröring och aktivera "Tillgänglighet".

Skriva av Cam Bunton.