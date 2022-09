Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple presenterade iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max tillsammans med iPhone 14 och iPhone 14 Plus under ett evenemang i september.

Pro-modellerna erbjuder ett antal skillnader jämfört med standardmodellerna, varav en är Always On Display. Always On Display innebär att viss information finns kvar på din iPhone 14 Pro eller iPhone 14 Pro Max skärm i ett dämpat format, även när skärmen är avstängd.

Det är en funktion som länge funnits på Android-smartphones, men som är ny för iPhone-användare. Vi tyckte att den var väl genomförd i vår recension av iPhone 14 Pro, men om du tycker att det är konstigt att alltid ha något som visas på skärmen, eller om du tror att det påverkar batteritiden, kan du stänga av den. Så här gör du.

Så här stänger du av iPhone 14 Pro:s Always On Display (Alltid på display)

Om du vill stänga av iPhone 14 Pro eller iPhone 14 Pro Max:s Always On Display följer du de här snabba stegen nedan så återgår den till en helt svart skärm när displayen är avstängd, precis som tidigare iPhone-modeller har gjort och som standardmodellerna av iPhone 14 erbjuder.

Öppna Inställningar på din iPhone Tryck på Display och ljusstyrka Stäng av Alltid på Så är det!

Det är värt att komma ihåg att Always On Display på iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro har några smarta element.

När din iPhone till exempel är i vilofokus visas inte Always On Display. Samma sak gäller om du har en Apple Watch på dig och du går bort från din iPhone, Always On Display stängs av. Det är ett antagande att du inte behöver den eftersom du inte är med din enhet.

