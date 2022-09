Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple införde en skåra på iPhone X 2017. Den dolde TrueDepth-kamerasystemet och den främre kameran. Under de följande fem åren gjorde iy lite för att ändra hur notch såg ut och fungerade. Med iPhone 14 Pro förutspådde ryktena att Apple skulle införa en pillerformad öppning för TrueDepth-systemet och en hålformad öppning för kameran. Nåväl, företaget blåste alla med häpnad när det introducerade något oväntat: Dynamic Island.

Dynamic Island är Apples nya "notch" för iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max. Istället för att se ut som ett svartmarkerat tomrum längst upp på skärmen kan den förvandlas till olika former och storlekar. Du kan till och med interagera med den. Apple har skapat en hel mjukvaruupplevelse för denna notch så att den kan vara genuint användbar och inte påträngande. Den kan förändras för att visa inkommande samtal, varningar, meddelanden, Face ID-autentisering, sväng för svängnavigering, musikspelning och så vidare. Du kan trycka eller trycka länge på området för att komma åt olika funktioner eller starta appar. Tänk på det som en genväg för multitasking - en som fortfarande döljer iPhones TrueDepth frontkamera samt de sensorer som möjliggör Face ID.

Som standard tar Dynamic Island formen av ett piller. Den kombinerar två utskärningar för att likna en pillerformad notch. Apple använder programvara för att lägga till svarta pixlar på OLED-skärmen. Mjukvara används också för att ändra storlek och form på Dynamic Island.

Inga appar eller widgetar visas i Dynamic Island om du inte öppnar en app som stöds eller utför en iOS-åtgärd. Dynamic Island expanderar bara när du startar en åtgärd i en app och sedan minimerar den för att gå till din startskärm eller en annan app. Tanken är att Dynamic Island, även om den fortfarande täcker en del av skärmen hela tiden, ska ge dig mer skärmyta än en typisk notch och samtidigt göra det enklare och roligare för dig att använda din iPhone.

Dynamic Island är inte bara begränsat till meddelanden eller varningar, utan även pågående aktiviteter som vägbeskrivningar i appen Kartor, musik som kanske spelas eller hur mycket som är kvar i din timer. Dessa förblir synliga högst upp på telefonen i Dynamic Island, och de är interaktiva, så du kan trycka, svepa eller trycka länge. Säg att du beställer en Lyft och sedan fortsätter att surfa på webben eller spela ett spel. Dynamic Island visar den beräknade ankomsttiden för din Lyft-resa högst upp på skärmen medan du använder andra appar. När som helst om du vill öppna Lyft trycker du på Dynamic Island. Eller om du är i ett pågående samtal och sedan minimerar det, kommer Dynamic Island att förlängas horisontellt och visa samtalets varaktighet till vänster med en röstvågform till höger.

Om du har två appar som körs i bakgrunden kan Dynamic Island delas upp i två sektioner, så att du ser ett mindre piller till vänster för en app och en liten cirkel till höger för en annan app. Om du till exempel har en låt som spelas i appen Musik och en timer som är inställd i appen Klockan visas låtens konstverk på den vänstra punkten och timersymbolen i cirkeln till höger. Du kan bara se högst två appar visas på Dynamic Island när de körs i bakgrunden.

När fler än två appar körs i bakgrunden visar Dynamic Island två av de senaste apparna som du minimerat.

Vi rekommenderar att du tittar på Apples demo av Dynamic Island under evenemanget Far Out ovan. (Börja runt 1:10:50). Den visar de olika saker du kan göra med Dynamic Island och förklarar vad Apple var tvungna att göra för att skapa funktionen. Apple sa att de omarbetade närhetssensorn så att Dynamic Island kunde upptäcka ljus bakom skärmen, och att de minskade TrueDepth-systemet med 30 procent så att Dynamic Island på något sätt kunde vara mindre än den skåra som finns på iPhone 13.

Apple sa att Dynamic Island stöder många av sina viktigaste appar samt några appar från tredje part vid lanseringen. Det här är inte en fullständig lista, men vi kommer att uppdatera vår guide när Apple och utvecklare avslöjar mer information.

Dynamic Island stöder många Apple-appar och iOS-funktioner.

Apple Maps

Apple Pay

Apple Music

Klockan

Telefon

FaceTime

Plånbok

Röstmemotiser

Genvägar

AirDrop

Fokus

Batterinivåer och laddning

Anslutna enheter som AirPods

När det gäller appar som inte är från Apple eller tredje part kommer stödet att aktiveras när utvecklarna integrerar Dynamic Island UI i sina appar. Det finns dock ett par stycken vid lanseringen.

Lyft

Flighty

Dynamic Island är exklusivt för iPhone 14 Pro ochiPhone 14 Pro Max. Den kommer inte att komma till äldre iPhone-modeller eller ens iPhone 14 och iPhone 14 Plus.

Kolla in Apples supporthubb för Dynamic Island för att lära dig mer om funktionen och hur den fungerar.

