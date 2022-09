SOS-nödsituation via satellit: Allt du behöver veta om Apples nya säkerhetsfunktion för iPhone

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple har tagit steget in i satellitkommunikationens värld i samband med lanseringen av iPhone 14 och introducerar något som kallas Emergency SOS via satellit.

Men vad är det, hur fungerar funktionen och var finns den tillgänglig?

-

Emergency SOS via satellit är en ny säkerhetsfunktion som Apple införde i iPhone 14-modellerna. Den är utformad för att du ska kunna komma i kontakt med räddningstjänsten i områden där du inte har mottagning.

Det betyder att om du inte har någon signal från Wi-Fi eller mobiltelefonen kan du skicka ett meddelande via satelliter för att få den hjälp du behöver.

Detta är ett meddelandesystem - du kan inte använda det för att ringa samtal eller något annat - det är endast för nödsituationer och kommer att vidarebefordras till lämplig räddningstjänst.

Först och främst behöver du en iPhone 14 för att detta ska fungera - tack vare hårdvara i telefonen och stöd i iOS 16.

För det andra måste du befinna dig på en plats där du inte har någon täckning. Apple föreslår att du först och främst försöker ringa till räddningstjänsten - men om du inte har någon uppkoppling får du alternativet skicka text via satellit.

Du kommer då att guidas genom processen:

Tryck på Nödtext via satellit. Tryck på Rapportera nödsituation. Svara på frågorna för att ge viktig information. Du kan välja att meddela dina nödkontakter. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta till en satellit. Se till att du håller kontakten så att meddelandet kan skickas.

Du kan sedan skicka ett sms till räddningstjänsten för att se till att de får all information de behöver. Informationen kommer att omfatta nödsituationens art, hur mycket batteritid du har kvar och var du befinner dig. Allt är dock krypterat, och om räddningstjänsten inte accepterar textmeddelanden kommer informationen att vidarebefordras via en Apple-tjänsteleverantör.

Det är veckan för hemsäkerhet på Pocket-lint Förbi Britta O'Boyle · 8 Augusti 2022 Det är veckan för hemsäkerhet hela den här veckan på Pocket-lint. Här är vad du kan se fram emot.

Även om du inte bara kan öppna din telefon och välja att ansluta till en satellit finns det några saker du behöver veta om hur du använder din telefon när du är ansluten till en satellit.

Du guidas in i satellitanslutningsfasen när du har besvarat nödfrågorna och är redo att skicka det komprimerade, krypterade meddelandet.

Först och främst behöver du ha fri sikt mot himlen och en tydlig horisont - berg, byggnader och till och med träd kan blockera signalen, så du vill att den ska vara så öppen som möjligt. Och lägg inte telefonen i fickan eller väskan, utan håll den i handen.

Bilderna på skärmen ger dig en indikation på när du är uppkopplad och ger råd om du behöver svänga till vänster eller höger för att maximera anslutningen. Det kan finnas luckor i satellittäckningen, men du får då veta hur lång tid det tar innan du har en anslutning igen.

När du väl är ansluten kommer anslutningen att bibehållas även när skärmen är låst.

Satellitkommunikation i vanliga smartphones är en ny teknik. Apple är bland de första att lansera en tjänst, men andra har tillkännagivit liknande - till exempel Huawei i Kina - och det pågår mycket forskning om att använda satelliter för att möjliggöra uppkoppling utanför räckvidden för markbundna mobilmaster.

Telefonen ansluter med hjälp av radiovågor, med hjälp av band som sannolikt redan stöds av markbundna nätverk. Men eftersom du ansluter till en satellit är bandbredden mycket smalare, vilket begränsar vad du kan göra med den.

I huvudsak överför du informationen till satelliten, som sedan vidarebefordras till en markstation och sedan vidarebefordras till destinationen - i det här fallet till räddningstjänsten.

Apple säger att det kan ta mellan 15 sekunder och en minut att skicka informationen. Det går inte att skicka den i en snabb skur på grund av bandbreddsbegränsningarna. Apple gör det dock möjligt att uppdatera din plats via nätverket Find My via satellit, så att vänner och familj kan hålla koll på dig när du är ute i naturen.

Medan satellittelefoner - med enorma antenner - kan ringa samtal via satelliter är det inte något som Apple erbjuder för närvarande.

Tjänsten är endast tillgänglig i USA och Kanada vid lanseringen. Detta inkluderar Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna, men inte Guam eller Amerikanska Samoa.

Regionen dikteras sannolikt av avtalet med satellitleverantören, som är Globalstar. Detta är sannolikt också orsaken till att tjänsten endast är tillgänglig i USA och Kanada.

Det finns inga uppgifter om när täckningen kan komma att dyka upp i andra regioner, det kommer troligen att bero på att Apple ingår kommersiella avtal med andra leverantörer av satellittjänster.

Skriva av Chris Hall.