Apple iPhone 14 Max kan faktiskt kallas iPhone 14 Plus

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det har gått många rykten om Apples nästa iPhone-modeller, som alla fyra förväntas tillkännages den 7 september under företagets Far Out-event.

Alla dessa rykten har pekat på att det inte blir någon iPhone 14 mini som ersätter den utmärkta iPhone 13 mini, utan i stället en Apple iPhone 14 Max, som skulle ha samma storlek som iPhone 14 Pro Max, men samma specifikationer och design som den vanliga iPhone 14.

-

Naturligtvis har ingenting bekräftats eller kommer att bekräftas förrän Tim Cook stiger upp på scenen, men en tweet från läckaren Tommy Boi har satt en liten käpp i hjulet för det som vi alla trodde var en säker sak när det gäller namnstrukturen.

De bästa erbjudandena på Amazon US Prime Day 2022: Echo, Kindle, AirPods med mera Förbi Chris Hall · 13 Juli 2022 Amazon Prime Day har startat och det finns erbjudanden på en rad olika produkter. Vi guidar dig till de bästa erbjudandena.

Tweeten lyder "Who said Plus?" och åtföljs av en bild som visar vad som ser ut som en officiell Apple-fodralförpackning för iPhone 14 Plus.

Who said Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b- Tommy Boi (@Tommyboiiiiiiii) 31 augusti 2022

Det finns inget som bekräftar giltigheten av förpackningen eller källan så ta det med en nypa salt för tillfället. Det ställer dock frågan om den större modellen av standard iPhone 14 kanske inte tar Max-namnet utan använder Plus-namnet istället, som Apple gjorde för iPhone 7 Plus och iPhone 8 Plus.

Än så länge förblir det ett mysterium, men du kan läsa alla rykten kring iPhone 14 och iPhone 14 Max - eller iPhone 14 Plus - i vårt separata inslag. Vi har också ett inslag som täcker av vilka ryktena om skillnader som förväntas jämfört med iPhone 14 Pro-modellerna.

Skriva av Britta O'Boyle.