Apple bekräftar datum för lansering av iPhone 14 den 7 september

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple har skickat ut inbjudningar till sitt nästa specialevenemang, som äger rum den 7 september på Steve Jobs Theater i Cupertino.

Inbjudan verkar visa en stjärnhimmel med texten "Far out". Det är inte bara en vinkning till Apples kaliforniska rötter, utan antyder kanske också att det finns mer bakom stjärnorna än bara en vacker bild. Naturligtvis förväntar vi oss att det ska bli ett stjärnspäckat evenemang, men den stjärnspäckade visionen får oss att tänka på framtiden - och kanske antyder någon framtida funktion som Apple kommer att packa in i sina nya enheter.

-

Kanske kommer det att se lanseringen av en praktisk astrofotografifunktion på den nya iPhone 14? Vi spekulerar bara här.

Evenemanget den 7 september återgår till Apples tidigare lanseringsmönster som man följde fram till iPhone 7, innan man övergick till att hålla sitt iPhone-event den andra tisdagen i september. Det flyttar också från den traditionella tisdagen till en onsdag, vilket skakar om saker och ting.

Under evenemanget förväntas Apple lansera iPhone 14-serien och nya modeller av Apple Watch. Enligt rykten kommer vi inte att få se någon iPhone 14 mini i år, utan serien kommer istället att bestå av iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max.

När det gäller smartklockor sägs det att vi inte bara kommer att få se Apple Watch Series 8 vid evenemanget, utan även en efterföljare till Apple Watch SE och en "Pro"-Apple Watch, eller en modell avsedd för extremsporter med en mer robust kropp och en större skärm än standardmodellen.

5 anledningar till att du bör köpa Google Pixel 6a Förbi Pocket-lint International Promotion · 26 Juli 2022 Google Pixel 6a är äntligen här och går att beställa, så det är ett perfekt tillfälle att ta reda på vad som gör den här telefonen

Det är också möjligt att evenemanget kan leda till lanseringen av nya iPad Pro-modeller med M2-chipet, liksom en omdesignad iPad (10:e generationen), även om vi misstänker att dessa istället kommer att dyka upp vid ett evenemang i oktober tillsammans med nya Macs. Vi kanske får se AirPods Pro 2 dyka upp dock.

Du kan läsa alla rykten kring iPhone 14 och iPhone 14 Max i våra separata reportage. Vi har också en funktion för iPhone 14 Pro-modellerna, Apple Watch Series 8, Watch SE (2022) och Apple Watch Pro. Och om du vill ha ännu mer läsning för att vara säker på att du är uppdaterad har vi ett inslag som sammanfattar rapporterna om AirPods Pro 2 också.

Skriva av Britta O'Boyle. Redigering av Chris Hall.