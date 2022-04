Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apples iPhone och iPad har några fantastiska funktioner inbyggda i programvaran. Vissa av dessa funktioner är uppenbara och lätta att hitta, andra är lite mer dolda.

Visste du till exempel att du kan kopiera och klistra in från din iPhone direkt till din iPad? Eller ställa in din iPhone så att den utför en genväg som du bestämmer när du dubbeltrycker eller trippeltrycker på baksidan? Det finns också ett sätt att stänga alla Safari-flikar på en gång och ett sätt att skanna ett dokument med bara din iPhone.

Vi har ett separat tips och tricks-funktionen som du kan läsa mer om, liksom kameratips och tricks för dig som har en iPhone 13 Pro, men här fokuserar vi på ett smart knep som heter Visual Look Up och som gör att du kan få fram mer information från en bild i appen Bilder.

Med Visuell uppslag kan du få mer information om populära landmärken, konst, växter, blommor, husdjur och andra objekt som dyker upp i dina foton.

Om du till exempel tar ett foto av en hund eller katt men inte vet vilken ras den är kan Visual Look Up berätta det för dig. Samma sak gäller för populära landmärken, som London Eye, samt blommor, växter och andra föremål.

Det är inte felfri och det kanske inte alltid stämmer till 100 procent - vår hund är till exempel en Mastador, men den ger information om Vizslas och Labradorer - men det är mycket praktiskt när det gäller växter och även när det gäller landmärken.

Visual Look Up är en funktion som lanserades med iOS 15.4 och iPadOS 15.4, så du behöver en kompatibel iPhone eller iPad med den programvaran. Följ de här stegen för att använda Visual Look Up:

Ta ett foto av det landmärke, husdjur, blomma, konstverk eller annat objekt som du vill ha mer information om. Öppna appen Foton på din iPhone. Öppna fotot du vill ha mer information om Om Visual Look Up är tillgängligt visas ett "i" i en cirkel längst ner på skärmen med två stjärnor bredvid. Tryck på den symbolen så visas mer information om bilden längst ner. Du ser då till exempel "Titta upp - hund" eller "Titta upp - växt" högst upp på informationskortet. Tryck på den för att se resultat och mer information.

När du följer dessa steg för ett populärt landmärke kommer Apple Maps att visas under Siri Knowledge i resultaten och det ger dig inte bara vägbeskrivningar till landmärket från den plats du befinner dig, utan det finns även möjlighet att köpa biljetter. Praktiskt.

Visual Look Up är inte tillgängligt i alla regioner och har inte stöd för alla språk. Du behöver också en iPhone med iOS 15.4 eller senare eller en iPad med iPadOS 15.4 eller senare, och din iPad eller iPhone måste ha A12 Bionic-chipet eller nyare för att funktionen ska fungera.

Nedan finns en lista över de enheter som har stöd för visuell uppslagsinformation:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3:e generationen och senare)

iPad mini (5:e generationen och senare)

iPad Pro 11-tums (2018 och senare)

iPad Pro 12,9 tum (2018 och senare)

iPad (8:e generationen och senare)

Nedan hittar du en lista över de språk som har stöd för Visual Look Up.

Engelska (USA)

Engelska (Australien)

Engelska (Kanada)

Engelska (Indonesien)

Engelska (Singapore)

Engelska (Storbritannien)

Franska (Frankrike)

Tyska (Tyskland)

Italienska (Italien)

Spanska (Spanien)

Spanska (Mexiko)

Spanska (USA)

Skriva av Britta O'Boyle.