Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple släpper vanligtvisnästa generations iPhone-serie under hösten. Det brukar tillkännages tillsammans med uppdaterade versioner av iOS och iPadOS, operativsystem designade för att driva iPhone och iPad.

Till exempel, i september 2021 tillkännagav Apple iOS 15 och iPadOS 15 . Så i år förväntas det tillkännage iOS 15 och iPadOS 15. Dessa uppdateringar bör vara väldigt lika, med de största skillnaderna är att den ena är avsedd för iPhone och den andra för iPads med större skärm. Här är allt du behöver veta om iOS 16 i synnerhet. Vi avrundar detaljer när de läcker. Dessutom inkluderar vi vår personliga önskelista.

Avtäckningsdatum: Troligen på WWDC i juni 2022

Troligen på WWDC i juni 2022 Releasedatum: Troligen september 2022

Apple tillkännager vanligtvis en stor mjukvaruuppdatering för iPhone på sin årliga utvecklarkonferens, WWDC , och den släpper en utvecklarbeta direkt efter. Den följs sedan av en offentlig beta, som alla kan testa. Den officiella releasen för nyare iPhone-modeller kommer vanligtvis inte förrän i september – samtidigt som nästa iPhone. Förra året, till exempel, släppte Apple iOS 15 den 20 september (eller ungefär en vecka efter iPhone 13-evenemanget). Skulle Apples iPhone 14-evenemang äga rum i september, som iPhone-evenemang vanligtvis gör, kommer iOS 16 förmodligen att rulla ut en vecka senare.

Du kan installera de senaste offentliga betaversionerna av iOS och iPadOS på mindre än fem minuter. Se bara till att gå med i Apples betaprogram först, och sedan kan du installera betaversionerna för att testa. Pocket-lint har en djupgående guide som förklarar hur du installerar iOS public beta om du behöver extra hjälp. Tänk på att iOS 16 offentliga beta ännu inte är tillgänglig. Det kommer troligen att gå live i sommar, efter betatestet för utvecklare.

iOS 16-kompatibilitet: Troligen iPhone 7 och uppåt

Även om Apple släpper stora mjukvaruuppdateringar till iOS varje år, försöker man se till att äldre iPhone-modeller stöds. Till exempel fungerar iOS 15 smidigt på 2015 iPhone 6S och senare. Enligt den franska sajten iPhoneSoft kommer dock iOS 16 endast att stödja iPhone-modeller som har en A10-processor eller högre. Det är iPhone 7 och uppåt. Noterbart är att iPhone 6S, 6S Plus och iPhone SE 2016 inte är kompatibla.

Notera: iPhoneSoft sa också att iPadOS 16 "antagligen inte" kommer att vara kompatibel med iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2 eller 9,7-tums och 12,9-tums iPad Pro.

Lite är känt om iOS 16 just nu eftersom det inte är tillgängligt ännu. Bara ett par saker har läckt ut om programvaran - men ta det hela med en nypa salt tills Apple officiellt tillkännager iOS 16.

Även: Så här lägger du till widgets på din iPhone-startskärm

LeaksApplePro rapporterade att iOS 16 borde introducera "stora widgets". Den twittrade till och med en bild som visade appar som visas i större kvadrater och rektanglar. Men det finns kritiker av denna bild.

EXKLUSIVT: iOS 16.

Var beredd på interaktiva widgets! Apple arbetar nu med dessa "stora widgets" som internt heter InfoShack.

Berättar mer om dem snart. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 26 januari 2022

Dessutom: Apple arbetar på en funktion för upptäckt av bilolyckor för iPhone

Rykten tyder på att iPhone 14 kan ha ett läge för upptäckt av bilolyckor som kan avgöra när en kollision har inträffat och automatiskt ringa räddningstjänsten. Detta skulle förmodligen vara en iOS 16-funktion.

Pocket-lint kommer att uppdatera den här guiden med en önskelista med funktioner som webbplatsens redaktion hoppas på – men under tiden kommer här en funktion som artikelförfattaren antingen önskar eller förväntar sig i iOS 16:

Läs: Kommer iPhone 14 Pro att ha hål? Eventuellt, och Face ID under skärmen

Twitter-läckaren DylanDKT har hävdat att iPhone 14 Pro kommer att ha en pillerformad håltagning för sin främre kamera, och att majoriteten av Apples Face ID-teknik kommer att döljas under skärmen istället för att använda en stor skåra. Kom ihåg den välkända Apple-analytikern Ming-Chi Kuo sa först förra året att iPhone 14 Pro och 14 Pro Max-modellerna kommer att ha en hålslagningsdesign. Kuo hävdade också att Apple planerar att ta tillbaka Touch ID i form av en fingeravtrycksläsare under skärmen, men det kommer inte att hända förrän 2023. Om Apple skulle anta Face ID under skärmen, betyder det att iOS skulle behöva stödja den.

Här hoppas vi att iOS 16 stöder Face ID under skärmen och att nästa iPhone-serie kommer med hårdvaran för att aktivera en sådan funktion. Vi skulle vilja säga hejdå till hacket och få tillbaka den skärmfastigheten.

Det går rykten om att pple arbetar på ett AR/VR-headset som heter Apple Glasses. Den kanske till och med släpps i år. Om det är sant kan iOS 16 erbjuda inbyggt stöd för förstärkta verklighetsupplevelser som är designade specifikt för headsetet. Kanske kommer Apple också att introducera sitt AR/VR-headset tillsammans med iOS 16 på Worldwide Developers Conference i juni. Detta skulle ge utvecklare tid att skapa appar för Apple Glasses.

Apple har dock inte bekräftat att Apple Glasses kommer, så det här är rent spekulationer just nu. Även om hårdvarumeddelanden blir allt mer sällsynta på WWDC, kan man hoppas!

Skriva av Maggie Tillman.