(Pocket-lint) - Det finns så många bra tips och tricks inbyggda i Apple iPhone och iPads programvara. Vissa av dem är lite mer dolda - inte nödvändigtvis avsiktligt men de sitter bara i menyer som du kanske inte stöter på så ofta - medan andra är nästan så uppenbara att de missas helt.

En av de mer dolda är möjligheten att använda baksidan av din iPhone som en genvägsknapp , medan en av de vanligare är att stänga ner alla dina öppna Safari-flikar på en gång eller skanna ett dokument , till exempel.

Det finns en annan uppenbar (när du ändå vet om det) som vi absolut älskar för användare med en iPhone och en iPad eller Mac. Visste du att du kan kopiera från din iPhone direkt till din iPad – eller vice versa – med bara fingrarna eller några få tryck? Ja, vi vet, spännande eller hur. Det heter officiellt Universal Clipboard, men så här fungerar det.

Det finns ett par saker du måste försäkra dig om innan du provar detta är att både din iPhone och iPad eller Mac är kopplade till samma Apple-ID. Du måste också se till att alla enheter är anslutna till Wi-Fi och att de är inom Bluetooth-räckvidd (cirka 10 meter) från varandra.

Handoff måste också vara på (Inställningar > Allmänt > AirPlay & Handoff / Systeminställningar > Allmänt) och Bluetooth måste också vara på. Programvarukrav är iOS 10 och senare för iPhone, iPadOS 13 för iPad och macOS 10.12 eller senare för Mac.

Hitta det du vill kopiera på din iPhone , iPad eller Mac . Det kan till exempel vara text eller ett foto. Välj texten och tryck på kopiera från menyn, eller nyp stängd med tre fingrar på ett foto och du kommer att se "Kopiera" visas högst upp på skärmen på iPhone och iPad. Om du vill klippa något, nyp stängt med tre fingrar två gånger.

När det du kopierar finns på urklippet, ta tag i din andra enhet, till exempel en iPhone eller iPad. Tryck antingen en gång och tryck på "Klistra in" från popupmenyn. Eller nyp upp tre fingrar för att klistra in. Om du har kopierat ett foto från din iPhone kan du klistra in det i Notes på din iPad till exempel, eller kanske ett nytt e-postmeddelande.

Det var allt, allt gjort. Kom bara ihåg att du behöver klippa ut, kopiera eller klistra in inom en kort tidsperiod.

Skriva av Britta O'Boyle.