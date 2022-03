Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Fold 3 erbjuder redan en underskärmskamera , men det har föreslagits att tekniken kommer att expandera i framtiden, med Galaxy Z Fold 5 och eventuellt Apple iPhone 15 Pro som drar nytta av det.

Enligt det koreanska nyhetsmediet The Elec ( via Slashgear ) arbetar Samsung med nästa generations bildskärmsteknik som gör att inte bara kamerasystem utan biometriska system kan placeras under skärmen.

Det sägs att tekniken under skärmen kommer att förbli osynlig när den inte används och den kommer att erbjuda ett steg upp mot vad den nuvarande Galaxy Z Fold 3 har, som bara är en selfiekamera under skärmen. Just nu, under panelen kameror, eller UPCs som de ibland kallas, är en ny teknik och ett arbete som pågår.

Det har tidigare hävdats att Apple också överväger den här typen av teknik, där inte bara frontkameran utan Face ID och Touch ID placerades under skärmen. Face ID kräver en mycket hög nivå av ljustransmission för att leverera den hastighet och precision som användarna är vana vid.

Elec-rapporten föreslår att Samsung och dess partner OTI Lumionics arbetar på ett katodmönster som är utformat för att göra det möjligt för hela arket att förbli genomskinligt, vilket släpper igenom maximal mängd ljus. Om detta händer bör det i teorin flytta tekniken tillräckligt långt för att både Samsung och Apple kan använda den.

Rapporten tyder dock på att det fortfarande är ett par år kvar och vi pratar fortfarande bara rykten här, så håll koll på det här utrymmet eftersom saker och ting kan förändras.

Skriva av Britta O'Boyle.