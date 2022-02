Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det finns massor av tips och tricks inbyggda i Apples iOS-programvara - av vilka några är uppenbara, medan andra är lite mer dolda.

Vi har en separat funktion på några av våra favoriter , samt några breakout-funktioner på de som vi tycker är bara lysande, men här fokuserar vi på iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pros kameror.

En av de bästa sakerna med iPhone-kameran är att du i stort sett bara kan peka och skjuta och du kommer att få en anständig bild för det mesta. Det finns dock så mycket mer utöver det, särskilt med Pro-modellerna och några av de extra funktioner de erbjuder, som makroläge.

Så om du letar efter några tips för att få ut det mesta av din iPhone 13 Pro eller iPhone 13 Pro Max, här är våra bästa. Det finns också några här från den nigeriansk-amerikanska designern Oghalé Alex, som spelade in sin debutkollektion ISOKO på en iPhone 13 Pro Max .

Det här är några allmänna kameratips och tricks för iPhone 13 Pro och 13 Pro Max. Vissa kan vara uppenbara, men det finns några som du kanske inte har insett om.

När du har tagit ett foto öppnar du det i appen Foton och använder trollstaven för automatisk redigering för att göra det något. Tryck på Redigera i det övre högra hörnet och tryck på trollstaven i cirkeln. Din iPhone kommer sedan att göra de justeringar som den tror kommer att förbättra din bild. Det här är ett av Oghalé Alex tips.

Var inte rädd för att göra dina egna justeringar även efter att du har använt verktyget Auto trollstav. Det finns massor av alternativ, som exponering, briljans, högdagrar, skuggor, kontrast, ljusstyrka, bland annat, som du kan pilla med för att skapa en annan look.

Öppna ditt foto i appen Foton och tryck på Redigera i det högra hörnet. Du kan antingen trycka på verktyget Auto trollstav och svepa höger till vänster för att justera de olika alternativen, eller så kan du bara svepa höger till vänster för att justera alternativen manuellt. Välj vad du vill justera och flytta skjutreglaget under det för att göra ändringar.

Vinklar kan göra stor skillnad när du tar bilder. Inte bara kan de hjälpa till att accentuera eller dölja olika element, utan vinkeln kan också förändra historien, särskilt när man väljer mellan att skjuta upp eller skjuta ner.

Ett av Oghalé Alex tips är att använda Porträttläget på iPhone för att skapa djup och få ett mer professionellt utseende.

Rutnät är utmärkta för att hjälpa dig att komponera din bild. Som standard är rutnätet avstängt på iPhone 13 Pro, men du kan enkelt slå på det. Öppna Inställningar på din telefon och tryck på Kamera. Du kommer att se alternativet att växla på rutnätet.

Det är möjligt att ställa in din iPhone 13 Pro och 13 Pro Max så att eventuella kamerainställningar du ändrar behålls nästa gång du öppnar kameraappen. Det kan vara filter eller bildförhållande, eller så kan det vara nattlägesinställningen du väljer.

Öppna Inställningar på din telefon och scrolla ned till Kamera. Du måste sedan trycka på Bevara inställningar, där du sedan kan välja att växla på en mängd olika inställningar, från makrokontroll och nattläge till kameraläge (som bevarar det sista läget) och kreativa kontroller (som filter och bildförhållanden).

iPhone 13 Pro kan filma i Dolby Vision upp till 4K vid 60 fps, även om detta inte är på som standard eftersom det tar upp mycket lagringsutrymme. Om du vill vara säker på att du alltid filmar i högsta kvalitet, öppnar du Inställningar på telefonen och scrollar ned till Kamera. Du kan sedan välja Spela in video från listan och välja 4K vid 60 fps. Det här avsnittet låter dig även slå på HDR.

Porträttläge är tillgängligt på både vidvinkel- och teleobjektiv på iPhone 13 Pro. Du kan också använda nattläget på porträttbilder på bredkameran i svagt ljus.

Det finns sex olika porträttlägesstilar på iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max. Öppna kameraappen på din iPhone och tryck på alternativet Porträtt ovanför avtryckaren. Du kan sedan svepa mellan de olika stilalternativen, med en liveförhandsvisning för varje visning när du sveper.

När du har valt din stil och placerat din bild, tryck på avtryckaren.

Som vi kort nämnde kan du ta porträttbilder med vidvinkelobjektivet eller teleobjektivet på iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max. För att växla mellan de två, öppna kameraappen på din telefon och tryck på alternativet Porträtt. Du kommer att se en 1x eller 3x i det nedre vänstra hörnet, tryck på det när du är i porträttläge för att växla mellan de två linserna.

Du kanske väljer en av de sex porträttstilarna men ändrar dig efteråt när du väl har bilden! Oroa dig inte, du kan ändra stilpostbilden. Öppna appen Foton på din telefon och tryck på Redigera i det övre högra hörnet.

Du kan sedan glida mellan alternativen för porträttstil längst ner på skärmen för att välja ett annat ljusalternativ. Kom ihåg att trycka på Klar i det nedre högra hörnet för att spara.

Precis som att ändra efterbilden i porträttstil, kan du också ändra djupet – bakgrundsoskärpa – för porträttbilden efter att du har tagit den. Öppna appen Foton och välj den porträttbild du vill ändra och tryck sedan på Redigera i det övre högra hörnet.

Härifrån vill du trycka på bländarnumret (f-numret) i det övre vänstra hörnet. Du kan sedan använda skjutreglaget längst ner på fotot för att ändra djupet och justera bakgrundsoskärpan. Kom ihåg att trycka på Klar i det nedre högra hörnet när du är klar.

Om du har tagit en bild i porträttläge men du har ändrat dig och vill ta bort effekten helt, är detta möjligt. Öppna appen Foton och tryck på bilden du vill ta bort porträtteffekten från.

Överst på skärmen ovanför fotot ser du Porträtt markerat i gult. Tryck på detta och det tar bort porträtteffekten. Du kan lägga till den igen genom att trycka på Porträtt igen. Se till att du trycker på Klar i det nedre högra hörnet för att spara.

iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max har makroläge som låter dig fånga de minsta detaljerna med hjälp av ultravidvinkellinsen. Det fungerar i standardfotoläge, såväl som video, inklusive slo-mo och time lapse.

Det är ett utmärkt läge för att fånga detaljer, som en hunds päls, eller i materialet av något som Oghalé Alex gjorde för sin ISOKO-kollektion, till exempel.

Macro Control är avstängt som standard på iPhone 13 Pro - med objektiven som bara växlar automatiskt - men om du vill se kamerakontrollen för att automatiskt byta till ultravidvinkelobjektivet för att ta makrofoton och videor, kan du aktivera den i inställningarna .

Öppna Inställningar på din iPhone och scrolla ner för att trycka på Kamera. Du måste sedan slå på makrokontroll. När du sedan följer stegen nedan för att fotografera i makroläge ser du symbolen i det nedre vänstra hörnet.

Om du vill ta en närbild, oavsett om det är en blomma, ett husdjur eller ett annat föremål, måste du komma så nära ditt motiv som du kan - minst 20 mm krävs för att aktivera makroläget.

När du har ditt motiv, placera den primära fokusen så nära mitten av bilden som möjligt och tryck för att välja en specifik fokuspunkt. Du kan välja mellan x.5 och x1.

Fotografiska stilar liknar ett filter, men i stället för att applicera effekten på hela bilden håller de himlen och hudtonerna naturliga. Det finns flera alternativ, och du kommer förmodligen att upptäcka att ett är just din favorit, vilket kan vara sättet med filter.

Det finns fem förinställda fotografiska stilar som du kan välja mellan och du kan välja att fotografera i den stil du gillar och sedan ställa in din telefon på att alltid fotografera i det läget.

För att fotografera i en fotografisk stil, öppna kameraappen och se till att du är i fotoläget. Du måste sedan svepa uppåt från botten av sökaren för att få upp fler alternativ.

Alternativet Fotografiska stilar är ikonen med de tre rutorna inuti. Tryck på detta och du kommer att kunna svepa genom de fem stilalternativen: Standard, Rich Contrast, Vibrant Warm, Warm, Cool.

De förinställda fotografiska stilarna kan alla justeras så att du kan hitta den perfekta balansen mellan ton och värme för dina preferenser.

Öppna kameraappen på din telefon och svep uppåt från botten av sökaren. Du måste sedan trycka på ikonen med de tre rutorna och välja den fotografiska stilen du vill fotografera i. Du kommer att se skjutreglagen för ton och värme visas under sökaren när du har valt en fotografisk stil.

Du kan justera både i realtid och om du går för långt och vill återgå till den ursprungliga förinställningen kan du trycka på bakåtknappen till höger om reglagen för värme och ton för att återgå.

Det är möjligt att ställa in din telefon för att fotografera i en viss fotografisk stil hela tiden, så när du öppnar kameraappen och väljer fotoläge, kommer den automatiskt att fotografera i den fotografiska stil du väljer, till exempel. Vi personligen älskar Rich Contrast, även om Oghalé Alex gillar Warm så det handlar om personliga preferenser.

Öppna appen Inställningar på din iPhone och scrolla ner till Kamera. Du kommer att se fotografiska stilar som ett alternativ och när du trycker på det kan du välja vilken stil du vill fotografera i som standard.

Du kan läsa mer om filmläge i vår separata funktion, men i ett nötskal låter det dig ändra fokus på ditt motiv när du spelar in video. Den spelar in i 1080p vid 30 fps, såväl som Dolby Vision HDR och det fina med Cinematic-läget är att du kan ändra fokus under filmning eller i efterhand.

För att fotografera i filmläge öppnar du kameran på din iPhone 13-modell och väljer alternativet Cinematic längst ned i sökaren ovanför avtryckaren.

Om du sedan sveper uppåt i sökaren (när du håller telefonen vertikalt) eller sveper höger till vänster (när du är horisontell), kommer du sedan att kunna justera djupet genom att trycka på "f" och exponeringen genom att trycka på cirkeln med + och -.

Du kan sedan trycka på inspelningsknappen för att börja spela in när du är nöjd med dina val. Tryck på ett motiv i sökaren för att ändra fokus medan du spelar in. Tryck snabbt två gånger för att ställa in automatisk fokusspårning på ett motiv. Du kan också peka och hålla på skärmen för att låsa fokus på ett visst avstånd från kameran.

Precis som med foton kan du ändra djupet - eller bakgrundsoskärpan - eller en filmisk video efter att du har tagit den. Öppna appen Foton och tryck på videon du vill redigera.

Välj Redigera i det övre högra hörnet och tryck sedan på "f" överst på skärmen. Dra skjutreglaget för att justera djupet, men kom ihåg att det kommer att gälla för hela videon. Du måste också komma ihåg att trycka på klar när du är klar.

Om du inte riktigt fick rätt personer eller motiv i fokus när du spelade in din video i filmläge, kan du redigera detta i efterhand för att ändra fokus. Du måste öppna appen Foton på din telefon och trycka på videon du vill redigera och trycka på Redigera i det övre högra hörnet.

I videons tidslinje under sökaren indikerar gula prickar ögonblick i videon där fokuspunkten ändras från ett motiv till ett annat. Du kan dra tidslinjen för att gå igenom din video och gula rutor visas runt motiven i fokus, medan vita rutor visas runt motiv som känns igen men inte i fokus.

Om du trycker på en vit fyrkant ändras fokus till det motivet. Dubbeltryck och automatisk fokusspårning växlar till det motivet. Peka och håll kvar på skärmen för att låsa fokus på ett visst avstånd från kameran.

Du kan trycka på fokusknappen (gul fyrkant med en cirkel i mitten högst upp på skärmen) för att växla mellan kameraappens automatiska fokusspårning och dina manuellt valda fokuspunkter. Kom ihåg att trycka på Klar när du är klar.

Skriva av Britta O'Boyle.