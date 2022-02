Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har i tysthet introducerat en ny funktion som heter Tap to Pay på iPhone . Det tillåter kompatibla iPhones att acceptera betalningar via Apple Pay, kontaktlösa kredit- och betalkort och andra digitala plånböcker. Men det bästa är att det inte krävs någon extra hårdvara. Här är allt du behöver veta om Tap to Pay.

I februari 2022 tillkännagav Apple planer på att lansera Tap to Pay på iPhone. Det låter dig i princip använda mobila enheter som betalningsterminal. Man tror att Apples förvärv av startup Mobeewave är grunden för denna teknik. Funktionen stöder betalningar från Apple Pay, kontaktlösa kredit- och betalkort och andra digitala plånböcker.

Tap to Pay är anmärkningsvärt eftersom företag som tidigare accepterade kontaktlösa betalningar på en iPhone behövde använda ytterligare hårdvara från tredje part som Square Reader-dongeln.

För närvarande är det begränsat till företag och handlare som vill acceptera kontaktlös betalning via stödda iOS-appar med en iPhone XS eller senare. I kassan kommer ett företag att uppmana dig att hålla din egen iPhone eller Apple Watch, kontaktlösa kredit- eller betalkort eller en annan digital plånbok nära handlarens iPhone, och sedan kommer betalningen att slutföras säkert med hjälp av NFC-teknik.

Med andra ord, enligt Apple kommer alla handlare att behöva i framtiden vara sina iPhones för att kunna acceptera och behandla betalningar.

Stripe har meddelat att det kommer att bli den första betalningsplattformen som erbjuder "Tap to Pay on iPhone" till sina företagskunder, inklusive Shopify Point of Sale-appen, under våren 2022. Ytterligare betalningsplattformar och appar kommer att följa senare under året, enligt till Apple. Apple Stores i USA kommer också att lansera funktionen någon gång under 2022.

Funktionen kommer att lanseras i USA senare under 2022. Den verkar vara exklusiv för USA vid lanseringen, utan några andra länder har meddelats.

Även om Tap to Pay inte är redo för dig att använda ännu - det stödjande API:et är tillgängligt i iOS 15.4 beta 2 (läs om hur du installerar det här ), vilket potentiellt aktiverar funktionen på iPhone XS och senare modeller.

Det finns äldre iPhones med NFC - men för närvarande finns inte iPhone 6, 7 och 8-modellerna på den kompatibla listan.

