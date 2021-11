Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple tros utveckla en ny funktion för iPhone och Apple Watch som kan se om du har varit med om en bilolycka och automatiskt ringer räddningstjänsten åt dig.

Enligt The Wall Street Journal finns tydligen funktionen på däck för nästa år, förmodligen som en del av iOS 16 och watchOS 9. Glöm inte att det finns liknande uppkopplade biltjänster – som GM:s OnStar, Subarus Starlink och Fiat Chryslers Uconnect - som kan ringa 911 i USA om du har varit i en bilolycka. Men inte alla bilar har anslutningsfunktioner. För dessa fordon kan något som Apples kommande system verkligen vara en livräddare för iPhone-användare.

Det är värt att notera att det skulle följa Googles app för personlig säkerhet för Pixel-telefoner, som innehåller en funktion för att ringa efter hjälp när den upptäcker en krasch.

Apples funktion för att upptäcka bilolyckor fungerar enligt uppgift genom att mäta för ett omedelbart hopp i gravitationen - eller g-krafter vid kollisionen. Det Cupertino-baserade företaget har testat funktionen under det senaste året genom att samla in anonym data från iPhone- och Apple Watch-användare, säger The Wall Street Journal.

Det låter ärligt talat som Apple Watchs falldetekteringsfunktion , men för bilar. Falldetektering kan se om du har snubblat eller snubblat och larmar räddningstjänsten.