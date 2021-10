Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apples nästa nybörjartelefon kommer att heta iPhone SE Plus och lanseras 2022, enligt ett nytt rykte.

Sedan iPhone 13- serien kom i september har industrins viskningar snabbt flyttat fokus till Apples budgetmodell. Det senaste, från displayanalytikern Ross Young, indikerar att Cupertino-företaget kommer att ge den kommande iPhone SE en ny moniker.

Trots att telefonen tippas att ha "Plus"-namnet, sägs det dock att den faktiskt inte kommer att vara större än den nuvarande iPhone SE (2020) . Detta skulle innebära att den avviker från konventionen för tidigare iPhone-flaggskeppsmodeller - som iPhone 7 Plus och iPhone 8 Plus - där "Plus" betecknas som den större motsvarigheten.

Istället föreslår Young att iPhone SE Plus kommer att ha samma 4,7-tums LCD-skärm som tidigare, vilket faller i linje med Macotakaras iPhone SE 2022-rapport från tidigare denna månad, samt respekterade branschanalytiker Ming-Chi Kuos iPhone SE- tips från Mars.

Det är inte bara skärmstorleken som verkar i stort sett överens om, heller, med stöd för 5G och ett släppdatum 2022 som också säljs av Young via Twitter. Återigen, detta är något som har varit väldigt konsekvent i de rapporter vi har sett hittills.

Vi hör nu att nästa LCD-iPhone kommer att introduceras 2022 och kallas SE Plus med samma 4,7" LCD som 8:an tillsammans med 5G. Vi hör att iPhone SE3 med en 5,7" - 6,1" LCD är nu pushad till 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) 25 oktober 2021

En bit av ny information, kom ihåg, är att iPhone SE 3 - vilket är vad som allmänt förväntades bli namnet på nästa iteration - nu har skjutits tillbaka till 2024. Young säger att den här modellen kommer att bli den som kommer att öka skärmstorlek, med en LCD-skärm mellan 5,7 tum och 6,1 tum.

Huruvida det slutar vara sant är för tidigt att veta, naturligtvis, men detaljerna kring nästa iPhone SE verkar verkligen komma i fokus.

Som med alla rykten före utgivningen, skulle vi fortfarande ta den här informationen med en nypa salt, men konsistens resulterar vanligtvis i noggrannhet - och iPhone SE-serien behöver trots allt en uppgradering.