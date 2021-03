Så här ställer du in Hitta mina vänner och spårar en iPhone

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apples Find My-app låter dig spåra dina vänner och familjens plats. Personen du vill spåra måste också ha en iPhone och de måste acceptera din begäran om att dela sin plats med dig, men när du väl har konfigurerat kan du spåra din familj eller väns iPhone när som helst.

Funktionen kallades ursprungligen Find My Friends , men Find My Friends och Find My iPhone-apparna kombinerades under 2019 med lanseringen av iOS 13 till det som nu heter Find My.

Så här konfigurerar du spårning för en vän eller familjs iPhone, samt hur man spårar en iPhone en gång.

Det är lätt att börja dela din iPhones plats med en vän eller familjemedlem, och du kan välja mellan att dela den i en timme till slutet av dagen du ställer in den eller på obestämd tid.

Tänk på att för den tidsperiod du väljer kommer vän att kunna se exakt var du är om du inte stänger av din plats eller om du inte har mobildata.

För att konfigurera hitta mina vänner och börja dela din plats med en vän, följ stegen nedan:

Se till att ni båda har en iPhone Öppna appen Hitta min. Den har en grå bakgrund med en stor grön cirkel och en liten blå prick i den gröna cirkeln. Tryck på fliken People längst ned till vänster Tryck på Dela min plats Sök efter den kontakt du vill dela din plats med. De med iPhones visas i blått. Om kontaktnamnet är grått har de inte en iPhone och den här funktionen fungerar inte Lägg till eventuella ytterligare kontakter som du vill dela din plats med När du väl har valt alla vänner du vill dela din plats med, tryck på "Skicka" längst upp till höger Välj "Dela i en timme", "Dela till slutet av dagen" eller "Dela på obestämd tid"

Vännerna du har valt att dela din plats med kommer att visas på fliken Personer i Sök min app. Under deras namn kommer det att stå "Kan se din plats", såvida du inte delar plats med varandra.

För att kunna spåra en väns iPhone måste de dela sin plats med dig enligt ovan. Om de också ingår i din familjedelningsgrupp - som du kan läsa mer om i vår separata funktion - och de delar plats med dig, kommer du att kunna se alla deras Apple-enheter som är kopplade till deras Apple-ID på fliken Enheter i appen Hitta min app.

Din vän kan följa stegen i avsnittet ovan för att börja dela sin plats med dig, vilket gör att du kan spåra deras iPhone och se var de är. Alternativt kan du börja dela din plats med dem enligt ovan, klicka sedan på deras namn på fliken Människor och bläddra ner till "Be om att följa plats".

De kommer att få ett meddelande om din begäran, som de sedan måste acceptera innan du kan spåra deras iPhone.

När din begäran har godkänts och plats delas kan du se en väns plats på fliken Personer i Sök min app. Under deras namn kommer det att berätta staden och landet där de är, samt avståndet från dig. Om du trycker på deras namn ser du en karta som ger dig en mer exakt plats, samt möjlighet att få vägbeskrivningar till deras plats.

Du kan också se en väns plats du delar med via Meddelanden . Öppna meddelanden> Öppna chatten för den person du vill se platsen för> Tryck på deras namn högst upp i chatten> Tryck på "i" -symbolen. Deras plats kommer att visas på kartan.

Det är möjligt att ställa in aviseringar i Hitta min app på iPhone. Du kan ställa in din iPhone så att den automatiskt meddelar din vän när du lämnar eller kommer hem till exempel, eller du kan ställa in en avisering för dig själv om när en vän lämnar jobbet eller hemmet, eller till och med något mer specifikt som passerar en viss plats på en promenad.

Följ stegen nedan för att konfigurera aviseringar:

Öppna appen Hitta min Tryck på fliken People längst ned till vänster Tryck på den vän du vill ställa in en avisering för eller om Svep uppåt på informationskortet för att se alla alternativ under kartan Tryck på "Lägg till" under aviseringar Tryck på "Meddela mig" eller "Meddela [kontakt]

Om du väljer "Meddela mig" kan du välja mellan "[contact] Anländer", "[contact] Leaves" eller [contact] Is Not At ", följt av din kontakts aktuella plats, din plats eller en" New Location "och frekvensen du vill ha meddelandena, som antingen är "Endast en gång" eller "Varje gång".

Om du väljer [contact] Is Not At ändras alternativen något. Platsalternativen är desamma, men du kan sedan välja en tidsram och de dagar du vill få besked. Du kan till exempel ställa in en avisering för att varna dig varje gång en vän inte är på jobbet under veckan.

Om du väljer "Meddela [kontakt]" kan du sedan välja mellan "Jag anländer" och "Jag lämnar", följt av din aktuella plats, deras aktuella plats eller "Ny plats" och den frekvens du vill att meddelandena ska skickas , vilket återigen är ett val av "Endast en gång" eller "Varje gång".

När du har valt dina val måste du trycka på "Lägg till" i det övre högra hörnet. När du skapar en avisering för dig själv kommer den kontakt du väljer att få avisering om att få en varning om att du har ställt in en avisering.

Det finns ett par andra tips och tricks i Hitta min app som är värt att nämna för att hjälpa dig att få ut det mesta.

Du kan när som helst sluta dela din plats genom att stänga av platsen i Sök min app på fliken Me. När du är avstängd kan ingen av dina vänner som du delar din plats med se var du är.

Det kommer helt enkelt att sägas "Ingen plats hittades" under ditt namn på fliken Personer. När du slår på den igen kommer din plats att visas igen.

Du kan sluta dela din plats med en viss vän permanent om du ändrar dig. Du kommer att försvinna från deras lista i People in the Find My-appen och du måste följa stegen i början av den här funktionen för att börja dela plats igen.

Öppna Sök min app> Knacka på fliken Människor> Knacka på den person du vill sluta dela din plats med> Svep uppåt på informationskortet längst ner på skärmen> Knacka på Sluta dela min plats> Bekräfta Stopp Delningsplats .

Om du inte vill ta emot förfrågningar från vänner om att följa din plats kan du stänga av dem.

Öppna Sök min app> Tryck på fliken Me> Svep uppåt på informationskortet längst ner på skärmen> Slå av "Tillåt vänförfrågningar" under Meddelanden.

Du kan lägga till vissa vänner som favoriter i Hitta min app. Om du lägger till en vän eller kontakt som favorit, kommer de att visas högst upp om din lista på fliken Personer i Sök min app, så att du snabbt kan se deras plats, särskilt om du delar din plats med flera vänner.

Öppna Sök min app> Tryck på deras namn på fliken Personer> Svep uppåt på informationskortet längst ner på skärmen> Tryck på "Lägg till [kontakt] till favoriter".

I stället för att staden och landet ska visas som platsen under en kontakts namn i Sök min app kan du redigera ett platsnamn så att det till exempel står Hem eller Arbete.

Öppna Sök min app> Knacka på fliken Människor> Knacka på den person du vill redigera platsen för> Svep uppåt på informationskortet längst ner på skärmen> Knacka på Redigera platsnamn> Välj hemifrån, arbete, skola , Gym, None eller Skapa anpassad etikett.

Du kan redigera ett platsnamn för dig själv såväl som dina kontakter, så att dina kontakter ser "Hem" snarare än staden och landet.

Öppna Sök min app> Tryck på fliken "Mig"> Svep uppåt på informationskortet> Tryck på "Redigera platsnamn".

Om du inte längre vill se en väns plats kan du ta bort dem från din lista.

Öppna Sök min app> Knacka på fliken Människor> Knacka på personen du vill ta bort från din lista> Svep uppåt på informationskortet längst ner på skärmen> Knacka på Ta bort [kontakt].

Skriva av Britta O'Boyle.