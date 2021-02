Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple TV-appen är utformad för att dra hela din TV på ett ställe. Det är hem för Apple TV + -prenumerationstjänsten , men det presenterar också program från andra streamingpartners som Prime TV och Disney +, liksom tusentals filmer att köpa eller hyra.

Det finns samlade sektioner som hjälper dig att upptäcka mer av vad du gillar, baserat på vad du tittar på alla olika plattformar, samt redaktörens val att välja det bästa från alla olika plattformar och göra benarbetet åt dig.

Apple TV-appen finns tillgänglig över en rad enheter - inte bara iPhone , iPad, Mac och Apple TV - men även andra enheter än Apple, inklusive Samsung Smart TV, LG TV, Roku-enheter och Amazon Fire TV-enheter.

Vi har en separat funktion som fokuserar på hur Apple TV-appen fungerar och alla enheter den stöds på, men här tittar vi på hur du använder Apple TV-appen på iPhone och iPad , med några tips och tricks för att hjälpa dig att få det mesta av det.

Apple TV-appen har fyra huvudnavigeringsflikar längst ner: Titta nu, Original, Bibliotek, Sök. Om du börjar titta på en show eller film via Apple TV-appen på din iPhone eller iPad kan du hämta exakt var du slutade på någon annan enhet som du öppnar Apple TV-appen på.

För dem med AirPods tog iOS 14 automatisk växling så att du kan starta en show eller film på din iPhone, plocka upp den på din iPad och fortsätta lyssna och titta utan att behöva röra dig med kontrollerna.

Titta nu är där du hittar samlade listor som Vad man ska titta på, Bästa av BBC iPlayer, Bästa av ITV Hub, Nytt och anmärkningsvärt, samt möjligheten att bläddra bland innehåll efter decennium, redaktörens val baserat på ditt humör och bläddra i innehåll efter samling - som Family Movie Night.

Alla shower du lägger till från alla tjänster som stöds kommer också att visas högst upp i avsnittet Se nu i avsnittet Upp Nästa. Det är lite som Netlixs My List, men det visar dig allt från varje plattform som stöds.

Det finns också tre separata sektioner högst upp på fliken Titta nu: Filmer, TV-program, Barn. I avsnittet Filmer hittar du ett antal olika sektioner, som toppfilmer, begränsade priser, nu tillgängliga att hyra och nya och anmärkningsvärda, bland andra.

Avsnittet TV-program erbjuder sektioner som Dagens höjdpunkter, Bingeworthy-serier på BBC iPlayer, Se hela säsongerna, Catch Up Now och Reality Bites.

I avsnittet Barn kan du hitta shower baserade på karaktärerna som dina barn gillar, till exempel Paw Patrol eller Hey Duggee. Det finns också avsnitt med alla BBC iPlayer Kids-program, till exempel senaste hitfilmer, Must-See-familjefilmer och Milkshake! Favoriter. Längst ner i barnavsnittet finns möjligheten att välja åldersgrupper, som 2-4 eller 5-7, för att upptäcka nya shower för dina barn att titta på.

Kanske inte överraskande är avsnittet Originals i Apple TV-appen där du hittar allt Apple TV + -innehåll. Det har också olika sektioner, som Senaste utgåvor, Dramaserier, Komedieserier, Familjekul och Spelfilmer, bland andra. Du kan också se trailers för program och filmer som kommer snart.

I biblioteket hittar du filmer eller program som du tidigare har köpt via iTunes. Det finns ett avsnitt för nyligen köpta program och ett avsnitt för nyligen köpta filmer, men ovanför dessa kan du trycka på TV-program, filmer, familjedelning och genrer för att få tillgång till ditt köpta innehåll också.

På fliken Familjedelning här kan du se och se allt som medlemmar i din familjedelningsgrupp har köpt genom att trycka på deras namn.

I avsnittet Sök i Apple TV-appen kan du söka efter valfritt program eller film i sökfältet högst upp. Du kan sedan trycka på "+ Lägg till" -knappen högst upp för att lägga till en show eller film till listan Upp Nästa som visas på fliken Titta nu som vi nämnde.

Sökavsnittet har också olika sektioner - som komedi eller action - som du kan trycka på för att avslöja filmer och program som faller inom dessa kategorier.

Här är några tips och tricks som hjälper dig att få ut det mesta av Apple TV-appen på iPhone och iPad.

Sök efter ett program du vill titta på> Tryck på programmet i listan> Tryck på knappen "+ Lägg till" högst upp till höger. Det kommer då att visas i avsnittet Upp Nästa på fliken Titta nu.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på det program du vill ladda ner eller sök efter det> Välj Ladda ner om det är en film> Eller välj nedladdningsikonen för varje avsnitt i ett TV-program.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på din profil i det övre högra hörnet> Rensa spellistorik.

Du kan prova någon av Apple TV-kanalerna gratis i sju dagar. Var och en har sina egna individuella månatliga prenumerationsavgifter efter spårperioden, men de har också alla sina egna shower.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på fliken Titta nu> Bläddra ner till kanaler> Tryck på den kanal du vill prova> Testa [Kanal] gratis.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på fliken Titta nu> Tryck på Barn längst upp> Bläddra ner till botten> Välj åldrarna 2-4, åldrarna 5-7 eller åldrarna 8-10.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på fliken Titta nu> Tryck på Se alla under avsnittet Vad du ska titta på.

För att få tillgång till en familjemedlems köpta innehåll måste de finnas i din familjegrupp.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på Bibliotek> Familjedelning> Välj personens vem som vill se innehållet> Välj innehållet du vill titta på.

Du kan söka med en kompatibel tjänst - som Amazon Prime - för att se de bästa resultaten som kommer upp för den tjänsten. Du kan sedan lägga till en show eller film från tjänsten till listan Up Next, eller så kan du titta på den via respektive tjänsts app. Netflix är ännu inte kompatibelt.

Öppna Apple TV-appen> Tryck på fliken Sök längst ner> Sök efter tjänsten> Välj mellan toppresultat, filmer och TV-program.

Apple iPhone och iPads låter dig ansluta två uppsättningar AirPods. Du kan sedan dela ljudet medan du tittar på en skärm. Perfekt för till exempel när du är på ett plan.

Öppna inställningsappen på din iPhone eller iPad> Bläddra ner till Apple TV> Växla Använd mobildata på eller av under avsnittet om streamingalternativ.

Öppna inställningsappen på din iPhone eller iPad> Bläddra ner till Apple TV> Växla Använd mobil data på eller av under avsnittet om nedladdningsalternativ.

För att hitta 4K HDR-innehåll - som du sedan kan köpa eller hyra och titta på en kompatibel 4K HDR-TV: Öppna Apple TV-appen> Tryck på Sök> Tryck på Filmer nu i 4K HDR.

