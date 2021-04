Tips och tricks för iPhone 12: 14 coola iOS 14-saker att prova

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du har en snygg ny iPhone eller till och med en äldre modell men med den senaste iOS 14-programvaran nedladdad finns det en hel del nya funktioner att dra nytta av som hjälper dig att använda din telefon lite bekvämare.

Så oavsett om du har iPhone 12 Pro Max eller en iPhone X, det finns mycket att sänka tänderna i. I den här funktionen kör vi dig igenom några av de coola tipsen och knep som vi har upptäckt sedan vi använde den nya programvaran och enheten.

Apples iOS-programvara har länge varit källan till många bra tillgänglighetsfunktioner, och en av de nyare är möjligheten att trycka på baksidan av din telefon för att starta specifika funktioner, som att ta en skärmdump.

För att aktivera det, gå till Inställningar, hitta sedan "Tillgänglighet", välj nu "Peka" och bläddra ner till "Back Tap". Välj antingen dubbel eller trippel tryck och välj sedan "Skärmdump". Nu när du dubbel eller trippel trycker på baksidan av din iPhone, kommer det att fånga en skärmdump.

En annan cool en att välja är anmälningscenter, så att du kan dubbel- eller trippelknacka för att snabbt komma till anmälningscentret. Verkligen praktiskt.

En ny funktion i den senaste programvaran är att kunna använda andra appar som standard för saker som din webbläsare eller e-postapp. Så, om du vill använda Chrome som din standardwebbläsare, ladda ner Chrome från App Store och öppna sedan din iPhone Inställningar-app och hitta Chrome i listan längst ner. Tryck på den och välj sedan "standardwebbläsare" på nästa skärm och välj "Chrome" på följande. Nu kommer Chrome att vara standardwebbläsaren.

Du kan göra detsamma med e-postappar, så om du vill använda Spark eller Gmail istället för Mail som standard, går du till Inställningar, hittar din e-postapp från tredje part, trycker på den och väljer sedan "standardpostapp" på nästa skärm och välj sedan Spark (eller vilken e-postapp du använder).

Med iOS 14 har vi nu ett appbibliotek, vilket är bra för att lagra de appar du inte använder hela tiden. Men som standard när du laddar ner en ny app visas den på din startskärm. Om du hellre gick direkt till App-biblioteket istället och inte fyllde på din startskärm, gå till Inställningar> Hemskärm och välj sedan "Endast appbiblioteket" under avsnittet "nyligen nedladdade appar".

Som standard sorterar App Library automatiskt appar i mappar åt dig, men om du hellre vill se dem i en lista drar du bara ner på skärmen i App Library och nu listas alla dina appar alfabetiskt.

Du kan söka med hjälp av sökfältet högst upp om du vill, eller bläddra snabbt till den app du vill genom att trycka på den lilla motsvarande första bokstaven i kolumnen längst till höger (du kan också rulla ner den här kolumnen).

iOS 14 har förändrat saker och ting genom att låta dig lägga till widgets på din startskärm, för att lägga till dem, tryck bara länge på en appikon på din startskärm och välj "redigera startskärmen". Eller, för en snabbare metod, tryck bara länge på ett tomt område på startskärmen.

Tryck nu på plustecknet i det övre hörnet och hitta den widget du vill lägga till. För att se alla appar som stöder dem som du har installerat, bläddra hela vägen ner till botten och välj appen från listan. Välj nu vilken storlek widget du vill ha och tryck på knappen "Lägg till widget" längst ner i popup-fönstret som visas.

Om du vill ha en mer djupgående guide om hur du använder widgets för att skapa din egen anpassade estetik, kolla in vår andra funktion på den processen eller titta på videon nedan.

En av de widgets du kan skapa är en smart stack som låter dig bläddra igenom flera widgets i samma widget på skärmen. För att skapa dina egna är allt du behöver göra att dra och släppa enskilda widgets ovanpå varandra. Nu kan de ställas in för att automatiskt rotera, eller så kan du bläddra igenom dem manuellt.

Tryck länge på ett tomt område på startskärmen och tryck nu på sidindikatorn längst ner på skärmen. Tryck på krysset eller bocken längst ner på varje skärm du vill flytta. Det tar inte bort apparna, döljer dem bara i appbiblioteket.

Mörkt läge har funnits ett tag, och det är lätt att aktivera genom att gå till Inställningar> Display och sedan välja det mörka läget högst upp. Men om du vill att den ska aktiveras automatiskt till ett anpassat schema som du har ställt in, växlar du till alternativet Automatisk och trycker sedan på fliken Alternativ under det. På nästa skärm väljer du Anpassat schema och ställer in en ljus och mörk tid. Nu aktiveras och inaktiveras det när du har ställt in det.

Förutom att ha widgets på din startskärm finns det vyn "Idag" som lever till vänster om din första startskärm. För att anpassa detta sveper du bara till det och bläddrar sedan ner tills du ser redigeringsknappen. Knacka på det och nu kan du ta bort alla widgets från toppen, för att redigera fönstret längst ner på skärmen som har de gamla widgetsna i sig, tryck på "Anpassa" längst ner på skärmen för att lägga till och ta bort widgets därifrån

Med Apples inbyggda tangentbord kan du nu enkelt söka efter emoji. Starta bara emoji-tangentbordet och tryck på fältet "sök emoji" för att söka efter äggplantor, smileys och poops. Eller vad du än är ute efter.

Så det här är ett coolt trick. Om du går till Inställningar> Ansiktstid> Ögonkontakt kan du aktivera den växlingen och när du ringer FaceTime-samtal ser det ut som att du tittar direkt på kameran eller personen på andra sidan samtalet, även när du tittar på skärmen.

När du laddar upp kameraappen är kontrollerna ganska grundläggande, men om du vill finns det andra dolda och lätt avslöjade.

Starta kameraappen och svep uppåt på raden för kamerans fotograferingslägen om du håller den vertikalt. Om du håller den horisontellt sveper du åt vänster. Nu får du en helt ny uppsättning kontroller, som ändras beroende på det fotograferingsläge du befinner dig i.

Om du är i det vanliga stillbildsläget ser du ett alternativ för nattläge, levande foton, bildförhållande och exponering samt blixt. För att ändra exponering, till exempel, klicka bara på det lilla plus / minus-tecknet och skjut sedan skjutreglaget på skärmen tills det exponeras som du vill.

Om du snabbt vill starta telefonens inbyggda funktion för QR-kodsökning, sveper du bara ner från det övre högra hörnet på skärmen för att starta Kontrollcenter. Här hittar du den lilla QR-kodknappen. Klicka på det så kan du snabbt skanna en kod.

Du kan använda volym upp-knappen för att ta en seriebild. Gå bara till Inställningar> Kamera och växla sedan till alternativet Använd volym upp för burst och när du håller volym upp-knappen nedtryckt i fotoläget tar den automatiskt en serie bilder.

