Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apples Find My Friends och Find My iPhone-appar konsoliderades till en app som heter Find My i iOS 13 och macOS Catalina, redan 2019. Med Find My-appen kan Apple-användare spåra vänner du delar platsinformation med, hitta Apple-enheter, oavsett om de är online eller offline, samt lokaliserar kompatibla enheter från tredje part.

Här är allt du behöver veta om Hitta min app och nätverk, inklusive vad det är, hur det fungerar och hur du hittar en förlorad iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad, Mac eller enhet från tredje part med hjälp av Hitta min app.

Apple Find My-appen är en av de lagerappar som förnedladdats på alla iPhones, iPod Touches, iPads, Apple Watches och Macs. Den är utformad för att göra det enkelt att hitta alla Apple-enheter som är associerade med ditt Apple-ID, samt vänner och familj du har valt att dela din plats med. Från och med april 2021 sträcker sig detta även till kompatibla enheter från tredje part - mer om det lite längre ner.

Hitta min app kan användas för att lokalisera alla Apple-enheter eller kompatibla tredjepartsenheter på en karta, spela upp ett ljud för att lokalisera deras plats, sätta dem i Lost Mode för att låsa dem omedelbart och visa ett meddelande med ett kontaktnummer. Du kan också använda appen Hitta min för att fjärradera den förlorade enheten. Inte alla tillbehör från tredje part har dock alla dessa funktioner.

Apples Hitta mitt nätverk och app är ett nätverk med masskällor. Den använder hundratals miljoner Apple-enheter som använder trådlös Bluetooth-teknik för att upptäcka saknade enheter eller föremål i närheten och rapporterar sin ungefärliga plats tillbaka till ägaren.

Processen är krypterad från slut till slut och anonym så det är inte möjligt för Apple eller någon tredje parts tillverkare att se enhetens plats eller information.

Apple har meddelat ett utkastspecifikation till chipset-tillverkare som kommer att släppas senare 2021. Apple sa: "Med detta kommer tillverkare från tredje part att kunna dra nytta av Ultra Wideband-tekniken i U1-utrustade Apple-enheter, vilket skapar en mer exakt , riktningsmedveten upplevelse när du är i närheten. "

U1-chipet finns på Apple iPhone 11 och nyare, Apple Watch Series 6 och HomePod Mini, vilket redan hjälper till att leverera en mer exakt plats för Apple-enheter.

Tredjepartsstöd anlände till Find My-appen i april 2021, som vi nämnde. De som kör iOS 14.3 eller senare, iPadOS 14.3 eller senare och macOS Big Sur 11.1 eller senare kan hålla reda på kompatibla tredjepartsprodukter på fliken "Objekt" i Sök efter min app.

Följ stegen nedan för att börja spåra en kompatibel enhet från tredje part med Hitta min app:

Kontrollera tillverkarens instruktioner för att starta anslutningsprocessen Öppna appen Hitta min på din Apple-enhet Tryck på "Lägg till nytt objekt" på fliken Artiklar Följ instruktionerna på skärmen för att namnge din enhet och registrera den till ditt Apple-ID.

Kompatibla tredjepartsprodukter som fungerar med Find My-appen och nätverket, och som har godkänts av Apple som följer nätverksskyddet, kommer att ha en "Works with Apple Find My" -logotyp.

Den nuvarande listan över kompatibla tillbehör från tredje part är:

Belikin Soundform Freedom True Wirless Earbuds

VanMoof S3 och X3 E-Cyklar

Chipolo One Spot

Medan Hitta min iPhone tillät dig att spåra vilken enhet som helst som är ansluten till ditt Apple-ID - vare sig det är en iPhone , iPad, Apple Watch , Mac eller AirPods - kunde du bara se platsen för en enhet om den var online.

Apples Find My-app erbjuder dock offline-platsstöd för Apple-enheter. Detta förklarar hur det fungerar och vad du behöver.

Varje Apple-enhet avger en nyckel som ständigt ändras. Denna nyckel kan plockas upp av andra närliggande Apple-enheter på begäran och sedan användas för att ladda upp din saknade enhets krypterade plats och därefter låta dig spåra den.

Apple förklarar: "[Du kan] hitta en saknad enhet även om den inte är ansluten till Wi-Fi eller mobiltelefon med hjälp av publiken. När du markerar din enhet som saknad och en annan Apple-användares enhet finns i närheten kan den upptäcka enhetens Bluetooth signalera och rapportera sin plats till dig. Det är helt anonymt och krypterat end-to-end, så allas integritet skyddas. "

För att dekryptera platsen och spåra din förlorade enhet måste du äga en sekundär Apple-enhet.

Följ stegen nedan för att använda Hitta min app för att spåra eller hitta en saknad eller förlorad Apple-enhet:

Öppna appen Hitta min på en Apple-enhet Klicka på fliken "Enheter" längst ner på skärmen Sök efter din enhet i listan (en enhet måste länkas till ditt Apple-ID för att visas) När du har hittat den enhet du vill hitta, tryck på den Du får då ett antal alternativ: Spela upp ljud, Vägbeskrivning, Meddela när den hittas, Markera som borttappad eller radera den här enheten.

Om du använder Apples Family Sharing-funktion kommer du också att kunna se alla familjemedlemmars enheter i din enhetslista. Ovanstående steg fungerar för att hitta vilken enhet som helst som är ansluten till ditt Apple-ID, oavsett om det är en iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods eller Mac.

Följ stegen nedan för att använda Hitta min app för att spåra eller hitta en saknad eller förlorad kompatibel enhet från tredje part som du har länkat till ditt Apple-ID.

Öppna appen Hitta min på en Apple-enhet Klicka på fliken "Objekt" Alla tillbehör från tredje part som du har konfigurerat och anslutit visas på kartan Du kan sedan välja att spela ett ljud om du är i närheten, sätta dig i Lost Mode eller få ett meddelande när det hittas

Hitta min app låter dig hitta förlorade AirPods som alla andra Apple-enheter som du har länkat till ditt Apple-ID, men om du har tappat en AirPod - händer oss ganska mycket - det finns ett lite annat steg att ta för att hitta saknar en.

Öppna appen Hitta min på en Apple-enhet Klicka på fliken "Enheter" längst ner Klicka på dina AirPods i listan Sätt tillbaka den AirPod du har i fodralet Uppdatera kartan för att hitta den andra AirPod

Som nämnts kan Find My iPhone-appen (vad du har om du inte använder iOS 13 eller senare) dig fortfarande spåra eller hitta en Apple-enhet, men de måste vara online för att du ska kunna hitta dem.

Om en enhet är offline visas den fortfarande i din lista över enheter och det finns flera alternativ. Du kan få Hitta min iPhone-app för att meddela när den hittas, spela upp ett ljud, gå in i Lost Mode / Lock (enhetsberoende) eller Radera. Alla alternativ kommer att hända när den förlorade enheten ansluter till internet.

Om en enhet är online kan du trycka på den i din enhetslista och se den på kartan. Så här spårar eller lokaliserar du en Apple-enhet med appen Hitta min iPhone:

Öppna appen Hitta min iPhone Logga in på ditt Apple-ID Dina enheter kommer att visas i en lista under en karta Bläddra ner till den enhet du vill spåra eller hitta och tryck på den Om du är online, titta på platsen på kartan Om du är offline väljer du Spela upp ljud, Lås / markera som förlorat eller Radera.

Det ryktas att Apple lanserar sin egen kakelliknande enhet som heter AirTags som användare kommer att kunna länka till objekt som nycklar för att hålla reda på i Hitta min app under avsnittet Objekt.

Enligt rapporter kommer iPhone-användare att få ett meddelande när de är separerade från Apple-trackern och objektet som den är kopplad till. Det hävdas att användare också kommer att kunna aktivera ett larm eller brus från enheten för att hjälpa dem att hitta det om det går vilse.

Rykten säger också att användare kommer att kunna ställa in säkra platser för föremål så att du inte får en varning varje gång du flyttar bort från föremålet och dessa platser kommer att kunna delas med vänner och familj.

Om ett objekt som är kopplat till den ryktade Apple-trackern går förlorat kommer användarna förmodligen att kunna aktivera ett dedikerat förlorat läge så att om en annan iPhone-användare hittar objektet kan de se kontaktinformation för ägaren, så att de kan ringa / meddelande till ägaren.

Skriva av Britta O'Boyle.