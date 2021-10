Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon och AT&T erbjuder båda en funktion som gör att AT & T-kunder kan ringa och ta emot telefonsamtal via Alexa-aktiverade enheter, till exempel en Amazon Echo smart högtalare. De måste bara aktivera funktionen först i Amazon Alexa -appen. Här är vad du behöver göra.

"AT&T -samtal med Alexa" är Amazon och AT & T: s samtalsfunktion som de har samarbetat för att erbjuda AT&T -kunder. När den är aktiverad kan AT & T -kunder med enheter som stöds starta ett telefonsamtal eller svara på ett inkommande samtal, även om telefonen är utom räckhåll, avstängd eller död utan batteri. Den drivs av AT & T: s NumberSync -tjänst som tillåter användare att ringa telefonsamtal på klockor, surfplattor, datorer och nu Alexa -enheter.

squirrel_widget_145811

"AT&T -samtal med Alexa" kan konfigureras under ditt Alexa -konto.

Öppna Amazon Alexa -appen på din mobila enhet. Gå till Mer> Inställningar> Kommunikation Välj "AT&T" och följ sedan instruktionerna på skärmen för att länka ditt mobilnummer.

Obs! Du behöver din AT&T -inloggningsinformation för att logga in på ditt AT&T -konto och länka den till dina kompatibla Alexa -enheter.

Du behöver en AT & T -smartphone och en Echo -enhet. När du har länkat dem och aktiverat AT & T -samtal med Alexa kan du komma igång.

När de är aktiverade och länkade kan AT & T -kunder säga saker som "Alexa, ring James" eller "Alexa, ring [telefonnummer]".

Alexa meddelar ett samtal genom att säga "Inkommande samtal från Jessica" eller den som ringer. För att svara, säg "Alexa, svara" till en Alexa-aktiverad enhet som ett Echo och fortsätt en konversation via enheten som vanligt.

Du kan också skapa en Alexa -rutin som ser till att du bara tar emot dina samtal via Alexa under kvällstid, till exempel. Du kan utlösa rutinen för att aktivera AT & T-samtal på din Alexa-aktiverade enhet när du säger något som "Alexa, jag är hemma."

Du kan snabbt stänga av den här funktionen när du lämnar hemmet genom att aktivera inställningen "Borta läge" i Alexa -appen.

Det finns ingen extra kostnad för att använda funktionen, men du behöver en kvalificerad AT & T -mobilplan. Den är tillgänglig på efterbetalda planer för kunder som äger kompatibla HD-röstmobiltelefoner, till exempel en iPhone eller Samsung Galaxy-enhet och andra.

Endast AT & T -kunder i USA kan använda den här funktionen. De kan ringa till var som helst i USA, Mexiko, Kanada och Storbritannien.

Tänk på att Amazon lanserade en liknande funktion någon annanstans. Vodafone OneNumber -kunder i Storbritannien och Tyskland och EE -kunder i Storbritannien kan också länka sina mobiltelefonkonton. Detta tillkännagivande ger helt enkelt funktionen till USA.

Amazon erbjuder en supportsida för "AT & T -samtal med Alexa" här.

Ta en titt på andra sätt du kan ringa människor med Alexa, via vår guide: Så här använder du Amazon Alexa för att ringa och skicka samtal.