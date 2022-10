Osom Saga, Essential Phone-rebooten, har äntligen officiella specifikationer

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Osom Saga, telefonen som utvecklas av de personer som lämnade Essential efter företagets nedläggning, har nu officiella specifikationer.

Men först ska vi göra en del hushållsarbete. Osom är det företag som startades av personerna bakom Essential Phone när företaget lades ner. Det tillkännagav först den nya telefonen som Osom OV1, innan det bytte namn till Saga. Nu heter den Solana Mobile Saga efter att de två företagen gjort en överenskommelse. Har du kommit ikapp? Bra.

Nu till de bra sakerna.

Den fullständiga listan med specifikationer släpptes via Solana Mobiles webbplats, och Osoms Twitterkonto delade den nedkortade versionen. Det inkluderar det faktum att telefonen kommer att levereras med ett Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1-chip som sitter under en 6,67-tums 120 Hz OLED-skärm. Vid sidan av den Snapdragon kommer det att finnas 12 GB RAM-minne, med 512 GB lagringsutrymme som kan utökas via microSD-kort.

TL;DR:

* Snapdragon 8+ Gen1

* 6,67" 120HZ OLED-skärm

* 12GB RAM

* 512GB lagringsutrymme (microSD-utökningsbart)

* 4110 mAh-batteri

* Android 13

* Keramisk baksida, ram i rostfritt stål och titanaccenter

* IP68- OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 20 oktober 2022

Andra anmärkningsvärda bitar från Osoms tweet är ett 4110 mAh-batteri och Android 13. När det gäller konstruktionen vet vi också att det kommer att finnas en keramisk baksida, en ram i rostfritt stål och titanaccenter för att gå ihop med IP68 damm- och vattentålighet.

Solana Mobile har dock fler detaljer. På deras hemsida får vi veta att det kommer att finnas en 50-megapixel huvudkamera och en 12-megapixel ultrawide runt baksidan. På framsidan kommer en 16-megapixel selfiekamera att användas. Vi får också veta att skärmen kommer att ha en toppuppdateringsfrekvens på 120 Hz, vilket tyder på att den är variabel. Och skärmen kommer också att vara FHD+.

Säkerheten kommer att skötas av en fingeravtryckssensor på baksidan, vilket är viktigt med tanke på att Solana marknadsför detta som en telefon för personer som sysslar med krypto och Web3. Så det är en sak.

Vi vet fortfarande inte exakt när den här saken kommer att börja säljas, men Solana Mobile säger att den kommer att levereras i början av 2023. Det går att förbeställa, men det är något med en insättning på 100 USDC som du kanske vill vara uppmärksam på.

Skriva av Oliver Haslam.