Satellit till mobiltelefoni: Allt du behöver veta om satellitkommunikation på smartphones

(Pocket-lint) - Nästa stora grej inom mobiltelefoni kan mycket väl vara bokstavligen helt annorlunda, eftersom det finns allt fler alternativ för satellit-till-mobil telefoni - eller satellitkommunikation.

Användningen av satelliter för att ansluta din smarttelefon till nätet kan bli en förändring, eftersom den ger möjlighet att eliminera döda punkter över hela världen och se till att du alltid har kontakt. Vi förväntar oss att det kommer att finnas en hel rad olika termer för den nya tekniken, men du kan förvänta dig att få höra talas om "satellitkommunikation" på konsumentfronten eller "icke-jordiska nätverk (NTN)" i mer tekniskt innehåll - och förmodligen en hel del andra termer också.

På senare tid har diskussionen om telefoner och satelliter ökat, vilket beror på flera olika samtalsströmningar.

För det första tillkännagav T-Mobile och SpaceX ett samarbete som är utformat för att ge 100 procent täckning för USA, vilket ger T-Mobile-kunder tillgång oavsett var de befinner sig - även på avlägsna platser.

För det andra föreslog analytikern Ming-Chi Kuo att iPhone 14 kan komma att stödja satellitkommunikation.

För det tredje gick Googles SVP Hiroshi Lockheimer just ut och bekräftade att Google kommer att stödja satellitkommunikation i nästa version av Android.

Alla dessa trådar pekar på att satellitkonnektivitet kommer att ingå i befintlig smartphone-hårdvara, snarare än att det behövs en särskild enhet. T-Mobile sade till exempel att många av deras befintliga enheter redan skulle fungera med det planerade systemet, så detta skiljer sig mycket från vad som för närvarande finns med satellittelefoner.

3GPP - den organisation som övervakar utvecklingen av standarder för kommunikationsteknik - har redan gett sitt godkännande för 5G NTNs (det är icke-jordiska nätverk, kom ihåg), så det finns en samordnad insats på plats för att utveckla och forska om satellitkommunikation för framtida enheter.

För närvarande är ditt mobiltelefonnät beroende av en markbunden anslutning. Din telefon ansluter till en mobilmast eller basstation via radiovågor, och masten är vanligtvis fysiskt ansluten till infrastrukturen för att skicka data dit de ska skickas. Vanligtvis är du ansluten till ett antal mobilmaster samtidigt, vilket ger en konstant täckning när du rör dig från plats till plats - men systemet bygger på en sak: du behöver den markbundna anslutningen för att det ska fungera.

På avlägsna platser, utanför räckvidden för de markbundna mobilmasterna, finns det ingen mottagning. Du befinner dig i en död punkt. Det problemet kan bara lösas om det finns något sätt att få en anslutning till den platsen.

Satelliter löser problemet genom att ta bort behovet av en markförbindelse. Om din telefon kan ansluta till något i himlen löser du problemet med avsaknaden av fysisk infrastruktur på marken - men du behöver då den infrastrukturen i himlen.

Det är det som du ansluter dig till - med hjälp av radiovågor - för att möjliggöra satellitkommunikation.

Jo, det gör de. De är en nödvändig accessoar för Hollywoodhjältar eller specialstyrkor bakom fiendens linjer, och synen av någon som tar fram en tjock terminal med en stor, fet antenn har prytt våra skärmar i åratal.

Satellittelefoner är inte heller ovanliga - de finns kommersiellt tillgängliga, men de är vanligtvis dyra, utformade för arbete i avlägsna områden och har inte riktigt tid för konsumentfunktioner.

Nätverken tillhandahålls av några namn som du kanske känner igen, t.ex. Inmarsat, Thuraya eller Iridium, med en blandning av satellitsystem som antingen är geostationära (för de två förstnämnda) eller i låg omloppsbana runt jorden (för de sistnämnda).

Low Earth Orbital (LEO) är kanske mer bekant på senare tid, eftersom det är så SpaceX:s Starlink fungerar, liksom OneWeb-systemet.

Något mer bekant kan vara Garmin InReach. Denna använder Iridium-nätverket för kommunikation och kostar från 14,95 dollar i månaden, tillsammans med 349 dollar i pris för något som InReach Mini - men det är i praktiken en satellitkommunikator.

Vi nämnde inte bara slumpmässigt Starlink just då - Starlink står redan i kö för att tillhandahålla T-Mobile-tjänsten i USA. Och eftersom Starlink siktar på att uppnå global täckning med sin satellittjänst är det ett rimligt antagande att avtal kan ingås med andra nätverksleverantörer i andra regioner för att tillhandahålla en liknande tjänst.

Det nätverk som enligt ryktena ska driva Apples system är Globalstar. Globalstar är ett amerikanskt företag för satellitkommunikation med 24 LEO-satelliter och tillhandahåller redan en rad olika tjänster.

Det viktiga att notera är att det redan finns satelliter i omloppsbana som kan tillhandahålla de nödvändiga funktionerna, så det finns potential för en rad olika leverantörer av dessa tjänster. Mycket kan bero på vad satelliten kan tillhandahålla med hjälp av befintlig teknik, hur den kan samverka med konsumentmaskinvara och hur de kommersiella avtalen kan utarbetas.

Enligt T-Mobile och SpaceX kommer fokus inledningsvis att ligga på SMS-meddelanden. Den första fasen av uppkoppling kommer att fokusera på enklare former av kommunikation, men den kommer att skalas upp med tiden tills den erbjuder den typ av röst- och datakoppling som du är van vid.

Målet är i själva verket att tillhandahålla uppkoppling till avlägsna platser så att användarna kan hålla kontakten, och det kan dröja ett tag innan du realistiskt sett kan förvänta dig att kunna bege dig till den mest avlägsna delen av vildmarken och sedan strömma 4K-video på din telefon.

Om du vill göra det är det kanske bättre att skaffa dig en Starlink-terminal. Ja, det är redan möjligt, men förvänta dig inte det på första dagen från satellitkommunikation med smartphones.

Men som T-Mobile och SpaceX beskrev är målet att använda befintlig hårdvara, så du behöver inte gå ut och köpa en dedikerad satellittelefon. Det kan vara dåliga nyheter för de leverantörer som redan säljer satellittelefoner.

T-Mobile har redan tillkännagivit Coverage Above and Beyond och sagt att den kommer att vara i beta i slutet av 2023.

Enligt rykten har testning redan skett för Apples iPhone, även om det inte finns någon verifiering, medan det förväntas att Huawei kommer att lansera Mate 50 som kommer att fungera på BeiDou Navigation Satellite system, vilket återigen möjliggör nödmeddelandetjänster.

Samtidigt har MediaTek visat att man arbetar med ett NTN med hjälp av befintlig 5G-hårdvara, och andra namn som Qualcomm, Ericsson och Thales är också involverade i forskningen, så allt detta kan hända tidigare än du kanske tror.

3GPP har sagt att man förväntar sig att en standard kommer att formaliseras senast 2022 och att kommersiella produkter kommer att finnas tillgängliga 2024.

Under de närmaste åren kan mobiltelefoner bli mycket mer mobila.

Skriva av Chris Hall.