(Pocket-lint) - Så du har jabben och vill ha ett enkelt sätt att visa bevis på din COVID-19-vaccinationsstatus medan du är på språng, särskilt om du har glömt ditt vaccinkort hemma. Lyckligtvis finns det en enkel lösning: Lägg till ditt COVID -vaccinkort i din telefon. Det blir som ett mobilvaccinationspass.

I USA kräver större städer - som New York, San Francisco och New Orleans - nu bevis på vaccination för att äta på restauranger och delta i andra inomhusaktiviteter. Hela Kalifornien följer till och med efter. Många företag, idrottslag och musikaliska aktioner över hela landet ber också människor om bevis på vaccinationsstatus, med tanke på återuppkomsten av COVID-19 och Delta-varianten. Även i Storbritannien finns det en växande efterfrågan på att visa bevis på vaccinationsstatus.

Faktum är att den brittiske premiärministern Boris Johnson sa i juli att engelska nattklubbar och andra arenor med stor folkmassa kommer att kräva att kunderna visar bevis på fullständig vaccination från slutet av september 2021. Så här kan du enkelt bära en rekord på din telefon, oavsett om du bor i USA eller Storbritannien.

Här är de olika sätten du kan slå upp och lagra ditt vaccinkort:

Kontrollera först din vaccinationsleverantör. Många amerikaner fick sina skott på ett lokalt apotek eller en livsmedelsbutik som deltog i det CDC-godkända detaljhandelsapoteksprogrammet. Några av dessa företag tillåter tillgång till elektroniska immuniseringsposter via deras webbplats. Walmart låter dig hämta kopior av dina poster via sin webbplats och app . På samma sätt kan de som gick till CVS för sina bilder hitta och få tillgång till sina COVID -vaccinationsposter via en portal.

Vi rekommenderar att du söker din leverantör online eller ringer det för att ta reda på om de erbjuder digitala register över vacciner och hur du kan lägga dem till din telefon.

Vissa stater och territorier erbjuder appar för vaccinkort som du kan använda. Arizona, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Dakota, Washington, West Virginia och Washington DC använder till exempel gratistjänsten MyIR Mobile. Samtidigt kan kalifornier använda myvaccinerecord.cdph.ca.gov för att komma åt sina immuniseringsposter, och New Yorkers har appen Excelsior Pass. Vet bara att flera stater, till exempel Alabama, Arizona och Indiana, har förbjudit vaccinpass.

Om din stat nu tillåter digitala ID -appar - till exempel Colorado och Louisiana - kan du använda det för att lägga till ett foto av ditt vaccinkort i din telefon. Invånare i Colorado använder MyColorado -appen, medan invånare i Louisiana kan skriva in en elektronisk version av sina poster till LA Wallet , statens digitala ID -app. Det är värt att googla i ditt tillstånd för att hitta den senaste informationen, eftersom det sannolikt kan komma att ändras, särskilt när vi kommer djupare in i denna oändliga pandemi.

I den här guiden förklarar vi hur invånare i en delstat - New York - kan använda Excelsior Pass för att lägga till sitt kort i en telefon och visa bevis på status.

Ladda ner NYS Excelsior Pass Wallet -appen för iPhone eller Android. Öppna appen och ange ditt namn, postnummer, telefonnummer och födelsedatum. Ange också vilken vaccination du fick och när du fick din andra dos.

Om du fick den enda Johnson & Johnson -dosen anger du bara datumet. När informationen behandlas kommer ditt kort att dyka upp. När du är redo att använda passet öppnar du appen NYS Wallet som du laddade ner. Klicka på det aktiva kortet - kortet som visas i appen. Du får se en QR -kod som någon som verifierar din vaccination kan skanna. Du kan också lägga till kortet i Apple Wallet på iPhone genom att trycka på knappen "Lägg till i Apple Wallet". Om du gör detta kan du bara öppna Wallet -appen för att hämta QR -koden.

Obs: Du kan också ange din personliga information på epass.ny.gov för att verifiera din identitet, och sedan kommer du att få åtkomst till ditt pass med en unik QR -kod. Du kan lägga till detta digitala pass i Excelsior Pass -appen eller skriva ut det för en fysisk kopia. Valet är ditt.

Flera digitala identitetsappar är tillgängliga för amerikanska konsumenter att använda för att komma in på en flygplats eller sportevenemang, och nu kan de hålla ditt bevis på vaccination. Clear , CommonPass och VeriFly anses alla vara ansedda appar för lagring av immuniseringsposter.

Clear använder en skanning av ditt ansikte för ökad säkerhet. Mer specifikt måste du först skapa ett gratis Clear -konto, och sedan kan du ladda upp ditt foto -ID för att det ska kunna skanna och verifiera din identitet. Då kan du skapa ett lösenord och logga in på Rensa. På menyn kan du lägga till din COVID-19-vaccination antingen genom att skanna ditt kort direkt eller lägga till din QR-kod från en stat som stöds. Du kan också logga in på en leverantörs webbplats, till exempel Walmart, för att hämta ditt vaccinationsbevis.

När du har lagt till all nödvändig information genererar appen Clear en skannbar QR -kod för att bevisa din immuniseringsstatus.

Det finns autentiserade sätt att få din immuniseringsinformation i Apple Wallet -appen, Google Pay -appen och till och med Samsung Pay -appen.

Vissa stater (som New York) samt vaccinleverantörer och appar från tredje part erbjuder redan sätt att få ditt vaccinkort i Apple Wallet-appen. Vi redogjorde för hur New Yorks Excelsior Pass -process fungerar i alternativ 2 ovan. Du kan också använda VaxYes från GoGetVax för att generera ett verifierbart certifikat som kan placeras i Apple Wallet (eller i Google Pay). Du måste ange ditt telefonnummer på webbplatsen och sedan ladda upp en bild av ditt vaccinationskort.

I gengäld får du ett digitaliserat kort som kan lagras i Apple Wallet.

Obs: Du bör också känna till Apples iOS 15 -uppdatering, som kommer till hösten, kommer att innehålla en uppdaterad hälsoapp som låter dig lagra verifierbara immuniseringsposter.

Google erbjuder en supportsida som beskriver andra sätt du kan komma åt ditt vaccinkort, särskilt i Google Pay. När du får ditt skott kan du få instruktioner från din leverantör om hur du hittar dina poster online. Om så är fallet, gör det från din telefon. När du blir ombedd att spara det lokalt med Google Pay , gör det. Gå sedan till Inställningar på din enhet och tryck på Google> Inställningar för Google -appar> Google Pay. Tryck på skärmens botten och svep uppåt för att hitta ditt COVID -kort och spara det.

Du kan också bli tillfrågad om du vill lägga till en ikon på startskärmen för att göra ditt COVID -kort lättare att hitta. Om du vill lägga till en genväg till ditt COVID-kort på enhetens hemskärm trycker du på Mer (ikonen med tre punkter)> Spara i hemmet.

Samsung har samarbetat med ideella The Commons Project för att hjälpa dig att digitalisera ditt vaccinationskort. När du har verifierat ditt kort via CommonHealth -appen kan du lägga till informationen i din Samsung Pay -plånbok . Funktionen rullar ut i slutet av augusti 2021 till Galaxy -telefoner som stöder Samsung Pay. Det inkluderar alla Galaxy S -enheter sedan Galaxy S6, Note -serien sedan Note 5, alla Samsung -vikningar och Galaxy A -serien (A32 5G och A50).

Samsung sa att din data kommer att vara säker och att överföringen från CommonHealth -appen till Samsung Pay är enkel.

Vad vi kan se måste Galaxy -ägare använda appen Common Health för att ladda upp sina immuniseringsposter från sin leverantör. Denna process verifierar din post och låter dig visa den i Samsung Pay -appen och dela den som en QR -kod. Det låter ungefär som hur Google Pay kan lägga till vaccinkort.

Slutligen, om din stat eller vaccinleverantör inte fungerar med telefonens plånboksapp för att verifiera vaccinationsstatus, kan du som en sista utväg helt enkelt skanna och spara ditt vaccinationskort med din telefonkamera. Tänk bara på att skanningsmetoden inte är verifierbar och kanske inte accepteras överallt.

Det finns flera sätt att skanna ditt pass till iPhone. Till exempel kan du öppna Notes-appen , skapa en ny anteckning med titeln "COVID-19-vaccin" och sedan klicka på kameraikonen. En meny ska dyka upp med möjlighet att skanna dokument. Rikta kameran över kortet, och när det fokuserar, klicka på knappen längst ner på skärmen för att ta en bild. Alternativt kan du använda en skanningsapp från tredje part. Google PhotoScan använde AI för att få din bild att se ut som en sann genomsökning.

Android -användare kan ladda ner Google Drive . (iPhone -användare kan också använda Google Drive -appen.) När du har gjort det trycker du bara på "lägg till" -symbolen och sedan på "skanna" -symbolen (kameraikon). Därifrån, placera din kamera över ditt vaccinationskort tills det fokuserar och skannar. Du kan sedan spara ditt dokument genom att trycka på bockmarkeringen.

Britter kan använda alternativ 5 enligt ovan - det vill säga att använda telefonens kamera för att skanna och spara ditt vaccinkort. Du kan också använda alternativ 4 eller använda telefonens plånbokapp för att lagra och komma åt dina immuniseringsposter. Men det finns också en väg genom NHS, och det är mycket mer officiellt.

Här är vad du behöver veta.

I Storbritannien är det mer strömlinjeformat att komma åt ditt vaccinkort på din telefon. Den huvudsakliga NHS -appen har uppdaterats för att göra det möjligt för dem som kvalificerar sig för NHS COVID Pass i England att lägga till den i sin Apple Wallet, snarare än att bara kunna komma åt den via NHS -appen eller ladda ner den som en PDF. Om du lägger till ditt COVID -pass i din Apple Wallet betyder det att det är lättillgängligt, även när du inte har en internetanslutning. Pocket-lint har en guide som förklarar hur processen fungerar.

Tänk bara på att du måste vaccinera dig för att få ett COVID -pass, eller så måste du ha tagit ett negativt test och rapporterat resultatet till regeringen.