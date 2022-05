Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - För flera år sedan lanserade Samsung en ny Android-surfplatta som hette Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Nu rapporteras det att företaget planerar en 2022-utgåva.

Den nya uppdateringen, som fortfarande förväntas ingå i Galaxy Tab-utbudet, har enligt uppgift upptäckts på Geekbench, Bluetooth SIG och FCC:s certifieringswebbplatser. De senaste påståendena om den kommande surfplattan kommer från Pricebaba, Sudhanshu Ambhore och Twitter-användaren Snoopy Tech, varav den senare har delat marknadsföringsbilder av Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition).

Tab S6 Lite 2022 Edition pic.twitter.com/0EfslqXVVE- SnoopyTech (@_snoopytech_) May 10, 2022

Den här surfplattan har med andra ord läckt ut helt och hållet vid det här laget, men de senaste rapporterna ger exakta specifikationer och funktioner som du kan vara intresserad av att känna till. Till exempel kommer Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) troligen att komma med en 10,4-tumsskärm, samma som Galaxy Tab S6 Lite som släpptes 2020. Men den kommer bara att erbjuda en konfiguration för lagringsminne: Det kommer bara att finnas en enda konfigurationsmöjlighet för lagringsminne: 4 GB RAM med 64 GB lokalt lagringsutrymme. Den Wi-Fi-only-modellen kommer att kosta 379 euro (cirka 322 pund eller 394 kronor). För LTE-anslutningen kan du räkna med att priset kommer att ligga på 439 euro (373 pund eller 456 kronor).

Förutom den 10,4 tum stora TFT-skärmen med en upplösning på 2 400 x 1 200 pixlar kan den kommande Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition komma att ha en octa-core Qualcomm Snapdragon 720G-processor. Den kommer enligt uppgift att köra Android 12 out of the box och komma med en S-Pen som kommer att fästas på högerkanten med hjälp av magneter. Andra funktioner inkluderar en 8-megapixelsensor för den bakre kameran och en 5-megapixelsensor på framsidan för selfies. Surfplattan sägs drivas av en batterienhet på 7 040 mAh som kan snabbladdas med 5 W snabbladdning.

Slutligen kommer Galaxy Tab S6 Lite troligen att ha dubbla högtalare som är avstämda av AKG.

Skriva av Maggie Tillman.