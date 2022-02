Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsungs nästa Unpacked-evenemang är bara några dagar bort, och inför den stora showcasen har en noterad läckare delat renderingar och till och med ett pressmeddelande om några av de enheter som förväntas debutera.

Närmare bestämt har den oanmälda Galaxy Tab S8-serien – som ryktas innehålla en avancerad "Ultra"-modell för första gången – helt och hållet läckt online.

Evleaks

Evan Blass publicerade vad som ser ut som Samsungs fullständiga pressmeddelande om surfplattans utbud via sin Leakland Substack . Tänk på att Samsung länge har ryktats arbeta med tre nya Galaxy Tab-modeller, troligen kallade Galaxy Tab S8, S8 Plus och S8 Ultra. Samsungs nyligen läckta pressmeddelande verkar bekräfta dessa detaljer om de nya surfplattorna samtidigt som de avslöjar att de kommer att stödja Wi-Fi 6E och 45-watts snabbladdning. S8 Plus och S8 Ultra, i synnerhet, kommer med en uppdaterad S Pen-penna som använder en "prediktionsalgoritm för ultralåg latens".

Evleaks

Blass delade också med sig av flera detaljerade renderingar av Tab S8-serien. De bekräftar att Galaxy Tab S8 är den minsta av trion – tack vare sin 11-tums (2560 x 1600 upplösning) LCD-skärm. Tab S8 Plus är den näst största, med sin 12,4-tums (2800 x 1752 upplösning) OLED-skärm, medan Tab S8 Ultra är den största av dem alla med en 4,6-tums (2960 x 1848 upplösning) OLED-skärm med ett hack .

Rengöringarna ger också en glimt av tillbehör. Ultra-modellen är till exempel avbildad med ett tangentbordsskydd. Det finns också ett andra hölje utan tangentbord.

Evleaks

Enligt pressmeddelandet kan du förbeställa Tab S8-serien från och med den 9 februari 2022 kl. 10:00 ET. Den kommer att lanseras den 25 februari 2022 på "utvalda marknader" som USA, Europa och Korea. Det finns ännu inget om Storbritannien.

Vid Unpacked den 9 februari 2022 förväntas Samsung också avslöja Galaxy S22-serien av smartphones, inklusive en Note-efterträdare som heter S22 Ultra.

Du kommer att kunna se evenemanget här.

Skriva av Maggie Tillman.