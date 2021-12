OnePlus kan komma att tillkännage en OnePlus Pad-surfplatta i början av 2022

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter år av sålt "flaggskeppsmördare" Android-smarttelefoner, arbetar OnePlus tydligen på en surfplatta som heter OnePlus Pad.

Enligt en rapport från 91Mobiles , i samarbete med tipsaren Mukul Sharma, planerar OnePlus att lansera surfplattan OnePlus Pad i Indien under första halvåret 2022. Flera modeller kan vara under utveckling, med några av dem som också kommer till Kina. Sharma noterade att OnePlus Pad inte kommer att lanseras tillsammans med OnePlus 10-serien, som förväntas presenteras vid ett separat evenemang under Q1 2022.

Faktum är att OnePlus till och med kan vara värd för ett fysiskt lanseringsevenemang på CES 2022 i Las Vegas för att avslöjaOnePlus 10 och OnePlus 10 Pro .

När det gäller OnePlus kommande surfplatta är lite mer känt om enheten. De första detaljerna om det kom från MySmartPrice , som såg en lista för en OnePlus Pad på Europeiska unionens immaterialrättskontor. Listan avslöjade ingenting utöver varumärket för namnet.

Ändå är det ett bevis på att OnePlus verkligen har arbetat på en surfplatta. Pocket-lint har kontaktat företaget för mer information.

