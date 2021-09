Surface Go 3 vs. iPad vs. iPad Air vs. iPad mini

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under den senaste månaden har både Apple och Microsoft uppdaterat sina mer budgetvänliga surfplattor.

Först ut var Apple, som vid företagets 14: e September California Streaming-evenemang , gav förbättringar till bas-iPad med ett startpris på $ 329 / £ 319 genom att lägga till en uppdaterad A13-processor, en ny ultrabred kamera och en TrueTone-skärm.

För att följa det tillkännagivandet avslöjade Apple sedan en efterlängtad stor omformning av iPad mini-serien, vilket ger iPad Air och till och med lite av iPad Pro-design och kraftuppgraderingar till den miniatyriserade surfplattan.

Och slutligen har vi Microsofts milt uppgraderade Surface Go 3, som trots att den ser identisk ut med den tidigare Go 2-modellen innehåller en mer kraftfull och effektiv Intel 10: e generationens CPU.

Trots den mindre uppgraderingen erbjuder Surface Go 3 fortfarande möjligheten att köra en mestadels fullvärdig Windows 11-upplevelse i en ultraportal-surfplatta på språng med ett baspris på endast $ 399 / £ 369.

Låt oss nu gå igenom en fullständig genomgång av var och en av dessa produkts specifikationer, bonusfunktioner och andra godbitar så att du kan fatta det bästa beslutet när du köper din nästa surfplatta för vägen.

Både Surface Go 3 och iPad har visningsstorlekar runt 10 tum-10,2 tum på iPad och 10,5 tum på Go 3 för att vara exakt. IPad har dock en något högre upplösning 264 PPI Retina -skärm, medan Surface Go 3 klockar in med en standard 1080P -skärm, vilket ger enhetens PPI till bara 220. I grund och botten betyder det att text och bilder ska se lite vassare ut på iPad jämfört med ytan.

Om du hoppar upp till den lite mer prisvärda iPad Air ($ 549 / £ 579), kommer du dock att skaffa dig en större 10,9-tums skärm med samma 264 PPI-vilket tar den bara en fläck från super- avancerad 11-tums iPad Pro ($ 799 / £ 749) när det gäller visningsyta.

Naturligtvis är den minsta av gänget (men inte det mest blygsamma priset) iPad mini ($ 499 / £ 479), som kommer med en ny 8,3-tums skärm men med en rungande mer skarp 326 PPI.

Om du har den absolut högsta kvalitetsskärmsupplösningen du är ute efter, kan du inte gå fel med iPad mini, men notera att dess 8,3-tums storlek gör att den känns närmare en gigantisk telefon snarare än en fristående arbetsplatta. Och, bristen på en Smart Connector gör att det är ännu mer krångligt att ansluta den till ett tangentbord.

Om du letar efter den lättaste, mest bärbara surfplattan på marknaden, kan vi direkt säga att ingenting kommer att slå iPad mini. Med en vikt på endast 293 gram (0,65 lbs) verkar dess 8,3-tums skärm mer lik en stor iPhone 13 Pro Max snarare än en förminskad iPad, och återigen bidrar avsaknaden av en Smart Connector också till den känslan .

IPad mini är perfekt för att bära med sig i väskan hela dagen eller till och med passa den i en stor byxficka, men dess oförmåga att passa ett vanligt tangentbord utan att använda en extern Bluetooth betyder att du har förmåga att få verkligt arbete. gjort av det är förmodligen en long-shot i bästa fall.

På Surface Go 3 säljer Microsoft dock ett tangentbord och en styrplatta i full storlek, så att du kan använda surfplattan som en riktig Windows 11-enhet i motsats till bara en snabb mediekonsumtion.

Vikten av Surface Go 3 klockor till en mycket högre 522 gram (1,15 pund), och det är innan tillägget av det valfria tangentbordet och styrplattan som ger ytterligare 245 gram (0,54 pund) bulk, vilket ger totalt 767 gram (1,69 pund).

Genom att slänga in standard iPad och iPad Air i mixen, som väger 487 gram (1,07 lbs) respektive 458 gram (1,0 lbs), kan vi se att Surface Go 3 är den tyngsta av de fyra. Men när vi lägger till Apples Magic Keyboard som väger hela 601 gram, väger iPad Air nu mycket mer än till och med den kombinerade vikten för Surface Go 3.

Om det lättaste tangentbordet och styrplattan i full storlek är tillgängligt för dig är det viktigt att du inte gör det bättre än Surface Go 3.

Låt oss först ta en titt på baspriset på dessa enheter, sedan kolla in deras dyraste konfiguration, innan vi går över priset på deras medföljande tillbehör.

Surface Go 3-10,5-tums skärm, 4 GB minne, 64 GB eMMC-lagring, dual-core Platinum Intel Pentium 6500Y CPU, $ 399 / £ 369

iPad-10,2-tums skärm, 3 GB minne, 64 GB lagringsutrymme, sexkärnig Apple A13 Bionic-processor, $ 329 / £ 319

iPad Air-10,9-tums skärm, 4 GB minne, 64 GB lagring, sexkärnig Apple A14 Bionic CPU, $ 549 / £ 579

iPad mini-8,3-tums skärm, 4 GB minne, 64 GB lagring, sexkärnig Apple A15 Bionic CPU, $ 499 / £ 479

När det gäller deras dyraste konfigurationer prissätts de enligt följande, med ändringar markerade med fet stil:

Surface Go 3-10,5-tums skärm, 8 GB minne , 128 GB SSD-lagring , dubbelkärnig Intel i3-processor , $ 629 / £ 569

, , , $ 629 / £ 569 iPad-10,2-tums skärm, 3 GB minne, 256 GB lagringsutrymme , sexkärnig Apple A13 Bionic CPU, WiFi + Cellular , $ 609 / £ 579

, sexkärnig Apple A13 Bionic CPU, , $ 609 / £ 579 iPad Air-10,9-tums skärm, 4 GB minne, 256 GB lagringsutrymme , sexkärnig Apple A14 Bionic CPU, WiFi + Cellular , $ 879 / £ 859

, sexkärnig Apple A14 Bionic CPU, , $ 879 / £ 859 iPad mini-8,3-tums skärm, 4 GB minne, 256 GB lagringsutrymme , sexkärnig Apple A15 Bionic CPU, WiFi + Cellular , $ 799 / £ 759

Slutligen, låt oss prata om priset på deras förstapartstillbehör.

Surface Go 3 erbjuds tillsammans med Surface Go Type Cover och Surface Pen, som båda vanligtvis säljs för cirka $ 99 / £ 99 styck. Microsoft är dock ganska bra med rabatter och kampanjer på tillbehör, så du kommer förmodligen att betala lite mindre än det om du köper direkt.

Å andra sidan tar Apple ut $ 299 / £ 279 i ögonen för sitt Magic Keyboard, som i samband med denna jämförelse endast är kompatibelt med iPad Air. Det kommer innan du lägger till Apple Pencil 2, som kostar $ 129 / £ 119.

Apples senaste Magic Keyboard.

Om du planerar att köpa en vanlig iPad förhindrar avsaknaden av en Smart Connector dig från att ansluta den till det senaste och bästa magiska tangentbordet, vilket gör att du är begränsad till Smartpad-tangentbordet utan pekplatta istället. Den modellen ger dig tillbaka $ 159 / £ 159.

Slutligen, och förmodligen minst, är de tillgängliga färgerna på dessa produkter.

Surface Go 3 har inga extraordinära färgalternativ - bara ett vanligt silver. På iPad, iPad Air och iPad mini får du några fler alternativ att välja mellan.

Standard iPad finns i silver eller rymdgrå, medan iPad Air erbjuds i samma två nyanser plus grönt, himmelblått och rosenguld. Enligt iPad mini kan du ta en av dem i antingen Starlight, Space Grey, Purple eller Pink.