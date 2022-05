Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under sin årliga utvecklarkonferens I/O 2022 gav Google en smygtitt på något som företaget arbetar på inför 2023.

"Normalt sett skulle vi inte tillkännage en ny produkt ett år innan den är klar", sa Googles hårdvaruchef Rick Osterloh under mässan. "Men det finns så mycket fantastisk energi kring surfplattor i utvecklargemenskapen att vi ville ta med er alla in i bilden." Och med det började skärmen bakom Osterloh rulla en teaser-video - den första titten någonsin på den nya Pixel-tabletten. Tänk på att Google släppte sin senaste förstaproducerade Android-tablett, Nexus 7, 2013.

Google

Google avslöjade ingen skärmstorlek, men sa att den skulle vara "på den större sidan".

Den ser mycket ut som en Nest Hub-skärm, komplett med vita ramar och en kamera längst upp (när den hålls i liggande läge). Det finns också en kamera på baksidan av surfplattan i hörnet. Startskärmens användargränssnitt hade appikoner för Foton, Google TV, Drive, Keep, Sheets, Docs, Play Store, samt widgetar för väder och datum och till och med ett Google-sökfält (med vad som ser ut som en Google Assistant-mikrofon och en Google Lens-symbol i sökfältet). Det fanns också en menyrad vid sidan av sökfunktionen med appikoner för Gmail, Chrome, YouTube osv.

Förutom vad Google visade i sin teaser-video och diskuterade på scenen vid I/O är detaljerna tunna. Här är vad vi hittills vet om Pixel-surfplattan:

Det kommer att vara en Pixel-märkt Android-surfplatta som är utformad för att fungera med Pixel-telefoner. Executive Rick Osterloh beskrev Pixel-tabletten som en Android-tablett när han stod på scenen vid I/O och sa att den kommer att vara "den perfekta följeslagaren till din Pixel-telefon".

Osterloh sa också att surfplattan kommer att drivas av Google Tensor.

Googles telefoner Pixel 6 och Pixel 6 Pro lanserades med ett nytt system på ett chip (SoC) inuti. Tensor är Googles egenutvecklade SoC. Den använder en blandning av komponenter som Google antingen har designat eller licensierat. Google har ägnat mycket tid åt att hamra in Tensors fördelar med artificiell intelligens och maskininlärning.

På tal om AI- och MI-funktioner sade Osterloh att Pixel-surfplattan kommer att kunna överbrygga "ditt liv på språng med ditt liv hemma, och arbeta sömlöst med alla dina Pixel-enheter för att ge dig den mest hjälpsamma upplevelsen som möjligt". Han tillade: "Vi utformar den för att vara den mest hjälpsamma surfplattan i världen".

Om Pixel-surfplattan verkligen kan vara hjälpsam så kanske den erbjuder någon mjukvaruupplevelse som utnyttjar Tensor och Googles omfattande bakgrund inom AI.

De bästa erbjudandena på Amazon US Prime Day 2021: Utvalda erbjudanden är fortfarande aktuella Förbi Maggie Tillman · 12 Maj 2022

Pixel surfplatta pris i USA: Inte tillkännagivit ännu.

Inte tillkännagivit ännu. Pris för Pixel tablet i Storbritannien: Inte offentliggjort ännu.

Priset har inte avslöjats, men Google beskrev den som en surfplatta i "premiumstil", vilket antyder att den kan komma att prissättas närmare en iPad än en Android-budgetplatta.

Datum för lansering av Pixel-surfplattan : Någon gång under 2023.

Google sade att man siktar på att göra Pixel tablet tillgänglig nästa år. Företaget brukar lansera hårdvara på hösten, så Pixel tablet kan landa under andra halvåret 2023.

Se Google tillkännage Pixel-surfplattan på 3:05:00 nedan:

Google planerar att återvända till fältet med en icke namngiven Android-surfplatta som teasades under Google I/O 2022. Vi vet inte särskilt mycket om den just nu, men designen visades under evenemanget och det bekräftades att den kommer att köras på Google Tensor - mjukvarujättens eget kisel som för närvarande driver telefonerna i Pixel 6-serien.

Skriva av Maggie Tillman.