Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har inte haft någon Android-surfplatta i sitt sortiment på många år - den senaste var Pixel C från 2015.

Företaget fortsatte att prova på allt-i-ett-apparater under 2018, med Pixel Slate, men den körde på Chrome OS.

Nu planerar man att återvända till fältet med en icke namngiven Android-surfplatta som teasades under Google I/O 2022. Vi vet inte särskilt mycket om den just nu, men designen visades under evenemanget och det bekräftades att den skulle köras på Google Tensor - mjukvarujättens eget kisel som för närvarande driver telefonerna i Pixel 6-serien.

Den nya surfplattan kommer att släppas 2023, så vi kommer troligen att få veta mycket mer om den under de kommande månaderna.

"Vi delade med oss av en tidig titt på vår Android-tablett som drivs av Google Tensor", skrev företaget i ett blogginlägg.

"Vår surfplatta är byggd för att vara den perfekta följeslagaren till din Pixel-telefon och kommer att smälta in i din dagliga rutin och hjälpa till att koppla samman de stunder du är på språng med de stunder du är hemma. Vi kommer att ha mer att dela med oss av här under 2023, så håll ögonen öppna."

Från bilden hittills ser den ut att vara mer iPad än iPad Pro, alltså mer konsumentvänlig. Vi får dock vänta för att få veta det med säkerhet.

Skriva av Rik Henderson.