Apples 10:e generation av iPad kan bli en enorm uppgradering för konstnärer

(Pocket-lint) - Apples 10:e generation av iPad väntas tillkännages inom några dagar och den kan bli en stor förbättring för konstnärer om en tidig fallutgåva är någon indikation.

Enligt en färsk rapport ska Apple förbereda nya iPad- och iPad Pro-släpp för de kommande dagarna, men det ser ut som om någon kan ha hoppat över det hela något. Twitteranvändaren @roeeban har delat bilder på ett nytt Speck 10th-gen iPad-fall som finns till salu just nu hos återförsäljaren Target. Och om man ska tro det fodralet kan vi förvänta oss att den nya surfplattan i instegsutförande kommer att ha inbyggt stöd för Apple Pencil av andra generationen.

Cases for new iPad already being sold at Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0-